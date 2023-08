Výborný: Sklizeň chmele bude průměrná, negativní vliv na cenu piva to nemá mít

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) zavěšuje chmelové révy do česačky během jeho návštěvy zemědělské firmy Loužek, kde probíhá sklizeň chmele, 30. srpna 2023, Obora, Lounsko.

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) zavěšuje chmelové révy do česačky během jeho návštěvy zemědělské firmy Loužek, kde probíhá sklizeň chmele, 30. srpna 2023, Obora, Lounsko. ČTK/Hájek Ondřej

Louny - Pěstitelé očekávají průměrnou úrodu chmele, což by nemělo mít negativní vliv na cenu piva. Řekl to dnes ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) na chmelnici u Loun. Ceny potravin obecně klesají s tím, jak zpomaluje inflace, nic podle Výborného nenasvědčuje tomu, že by cena za půl litr točeného piva překonala 70 korun. Pěstitele chce ministerstvo zemědělství nadále podporovat, získají část peněz z balíčku krizové pomoci Evropské unie. Předseda Svazu pěstitelů chmele ČR Luboš Hejda čeká, že letošní úroda stoupne k 6000 tun.

Úroda chmele bude podle Hejdy zcela jistě vyšší než loni. "Předloni to bylo 8306 tun, loni 4452 tun, letos bychom rádi měli těch 6000 tun. Sice jsme se radovali z deště, věřili jsme, že chmel ještě doroste, ale vadila obrovská vedra. Aby v srpnu bylo přes 30 stupňů Celsia, to nebývá zvykem. Ve sklizni budou obrovské rozdíly. Tam, kde byla vláha, budou výnosy pěkné. Za celou republiku jsme optimističtí, čekáme lepší průměr," řekl ČTK Hejda.

Rozloha plochy chmelnic klesá vytrvale od roku 2018. Nyní zabírají 4873 hektarů, což je o 145 hektarů méně než před pěti lety. Nejvíce jich je na Žatecku, dále na Úštěcku v litoměřickém okrese a Tršicku na Olomoucku. Ministerstvo zemědělství podporuje obnovu chmelnic. "Chceme udržet chmel jako jednu z klíčových exportních komodit a zůstat třetí největší pěstitelskou zemí světa," uvedl Výborný. Pěstitelům pomáhá resort i s pojištěním, které lze využít například při pádu chmelnic při bouřkách, jako tomu bylo o víkendu, kdy konstrukce spadly na více než 20 hektarech na Přerovsku.

Sklizeň je teď v plném proudu, někde ale začala až 25. srpna. Na chmelnicích jsou brigádníci z Česka i zahraničí. "Potřebujeme spoustu lidí. Ukrajince teď nahrazují obyvatelé Balkánu a studenti jsou většinou místní," uvedl Hejda. Ve farmě Loužek v Oboře u Loun pracuje 30 brigádníků, mezi nimiž jsou hlavně Bulhaři. Sklízet na 42 hektarech začali 18. června, k dnešku mají tři čtvrti chmele pod střechou. "Úroda je lehce nadprůměrná," řekl Aleš Mašanský, jeden ze tří společníků farmy. Státní dotace využívá. "Proto tu máme nové česačky, obnovujeme chmelnice. Ale co se týče dotací, já bych byl radši, aby vůbec žádné nebyly a aby se ceny potravin narovnaly na reálnou úroveň, ale moje přání a přání mnoha zemědělců je nereálný, protože zemědělství v celé Evropě stojí na těchto státních penězích," uvedl Mašanský.

Z České republiky se vyváží okolo 60 procent úrody, nejvíce do Japonska a Číny.