Výborný: Řada bodů konsolidačního balíčku uzavřena, výsledek se dnes nečeká

Praha - Řada bodů konsolidačního balíčku, na kterém pracuje vládní koalice, je předběžně uzavřena. Některé věci ale zůstaly zatím nedořešeny, řekl novinářům při příchodu na další jednání koaličních špiček předseda lidoveckého klubu Marek Výborný. Neočekává dnes finální výsledek. První místopředseda STAN Lukáš Vlček uvedl, že na úsporách ve výdajové části rozpočtu panuje shoda, například co se týče daňových výjimek či dotační politiky. Koalici teď podle něj čekají velmi citlivá témata u příjmů rozpočtu. Podle šéfa poslanců TOP 09 Jana Jakoba politici probrali v podstatě všechny jednotlivé návrhy, je ale nutné najít shodu na balíčku jako celku.

"Myslím, že máme na to, abychom se do konce týdne dobrali konečného výsledku. Na druhou stranu jestli to bude začátkem příštího, tak se nic neděje," uvedl Výborný. Zásadní je podle něj debatu uzavřít do poloviny května a představit výsledek, jak přislíbil mimo jiné premiér Petr Fiala (ODS).

"Řada věcí je předběžně uzavřena, ale dokud se nedohodneme na poslední položce celého konsolidačního balíčku, tak nebude platit nic z toho," uvedl šéf lidoveckých poslanců. Lídři podle něj potřebovali ještě nějaká data od ministerstva financí.

V první řadě vláda podle něj řešila úspory. "Je poctivé říct veřejnosti, že šetříme na provozu, národních dotacích a podobně. A potom také musíme poctivě říct, že není možné vše jenom naškrtat na výdajích, že budeme muset navyšovat někde příjmy," poznamenal. V plánu je společně s úspornými opatřeními představit i penzijní reformu, která je podle Výborného téměř dohodnuta. "Zbývají některé drobnosti," dodal.

"Ve výdajové části, jako jsou daňové výjimky nebo otázka toho, že jsme si všichni nepochybně vědomi toho, že musíme zasáhnout do velmi rozbujelé národní dotační politiky, na tom panuje shoda," uvedl Vlček. "Teď nás čekají velmi citlivá témata, jako jsou fyzické a právnické osoby," řekl k jednáním o příjmech rozpočtu.

Premiér Fiala i ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) už dříve uvedli, že balíček by měl snížit strukturální deficit asi o procento HDP, tedy o 70 miliard korun. Loni byl tento schodek 2,6 procenta HDP. Podle některých ekonomů i politiků by ozdravování financí mělo být ale rychlejší.

Jakob odhaduje, že se koalice dohodne v řádu dnů. Důležité podle něj je, aby se většina opatření týkala výdajové stránky, tedy úspor. "Pro nás je klíčové, aby celkově balíček dosahoval takové výše, aby se opravdu v budoucnu razantně snižoval schodek, a to zejména strukturální deficit," uvedl. Dodal, že 70 miliard korun považuje jako základní minimum.

Předseda klubu ODS Marek Benda očekává, že se dohoda přiblíží. Uvedl, že teoreticky může nastat už dnes. "Ale myslím, že pak se to bude muset všechno ještě jednou přepočítat, doplnil.

Stanjura už dříve uvedl, že by chtěl snižovat státní dotace za desítky miliard. Navrhoval sloučení dvou snížených sazeb DPH i přesun některých položek mezi sazbami. Podle dostupných informací by se mohla zrušit řada daňových výjimek jako třeba sleva na nepracující manželku či zavést nemocenské pojištění pro zaměstnance.

Podle Stanjury projednávaná opatření vycházejí ze stanovisek jednotlivých koaličních stran a z doporučení Národní ekonomické rady vlády (NERV). Ta navrhla soubor 12 kroků na straně výdajů a 17 na straně příjmů celkem za 200 miliard korun. Doporučovala návrat sazby daně z příjmu na výši před zrušením superhrubé mzdy, zrušení státní podpory stavebního spoření a některých daňových výjimek, zpoplatnění vysokých škol, snížení počtu policistů, omezení dotací v zemědělství nebo zkrácení rodičovské. Stanjura opakovaně řekl, že většina úsporných opatření by měla být na výdajové straně a vláda se zavázala nezvyšovat celkové daňové zatížení.