Výborného vystřídal v čele KDU-ČSL Jurečka

Praha - Do podzimních krajských a senátních voleb povede opoziční KDU-ČSL někdejší ministr zemědělství Marian Jurečka. Delegáti dnešního mimořádného volebního sjezdu v Praze mu dali přednost před předsedou lidovecké sněmovní frakce Janem Bartoškem a Janem Horníčkem z královéhradecké krajské organizace. Jurečka je za nynějších podmínek spíše zdrženlivý ke spolupráci opozičních stran před příštími sněmovními volbami, byť ji kategoricky nevylučuje.

Fotogalerie

Jurečka nahradil v čele strany zhruba po deseti měsících Marka Výborného. Dostal už v prvním volebním kole zhruba 57 procent platných hlasů. Výborný se funkce předčasně vzdal z rodinných důvodů. V závěrečném projevu zdůrazňoval, že politika KDU-ČSL se musí soustředit na rodiny a jejich podporu, jak o tom pojednává stranický materiál nazvaný Lidovecký vize pro Česko. Přímo na sjezdu se kandidatury do čela lidové strany vzdal europoslanec Tomáš Zdechovský.

Ke spolupráci opozičních stran, o níž jejich lídři často hovoří, se Jurečka staví zdrženlivě kvůli technickým a legislativním potížím. Lidovci a některá další uskupení se dosud neúspěšně snaží upravit volební zákon tak, aby pro koalice nestanovil vyšší hranice pro vstup do Sněmovny než pro jednotlivě kandidující strany a aby srovnal váhu hlasů voličů. Sjezd tuto iniciativu v usnesení podpořil.

Například předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se vyslovila pro to, aby Jurečka vyslyšel výzvy ke spojenectví znějící i z lidoveckých řad. "Máme dlouhodobě přátelské vztahy a doufám, že budeme spíš hledat to, co nás spojuje, dívat se více do budoucnosti než minulosti," uvedl obdobně k Jurečkově zvolení předseda STAN Vít Rakušan. Dohodnutá koalice lidovců a Starostů těsně před minulými sněmovními volbami zkrachovala. "Jsem přesvědčen, že naše strany mají na to, aby společně změnily Českou republiku k lepšímu," napsal k Jurečkovu zvolení předseda ODS Petr Fiala.

Jurečka v nominačním projevu řekl, že chce z KDU-ČSL odstranit poraženectví. Stranu podle něho tíží to, že se ztrácí v davu opozice. "Lidé mnohdy neví, co říkáme my a co opoziční strany. I naše dobré návrhy v oblasti sociální či v oblasti ochrany vody a půdy se potom ztrácejí v tomto opozičním rybníku," uvedl. Lidovci by se podle Jurečky měli zaměřit třeba také na dostupnost bydlení a na dopravu.

Pozici první místopředsedkyně lidovecké strany obhájila i s Jurečkovou podporou senátorka Šárka Jelínková. V křeslech řadových místopředsedů KDU-ČSL budou pokračovat Bartošek a Petr Hladík. Nově delegáti zvolili do předsednictva Zdechovského a poslance Ondřeje Benešíka. Pozici místopředsedy neobhájil Bohuslav Niemiec, byť i on získal nadpoloviční část hlasů. Další dosavadní místopředseda Štěpán Matek nekandidoval.

Sjezd podpořil zakotvení ústavní ochrany vody a půdy a senátorský podnět Ústavnímu soudu ohledně zvýšení rodičovského příspěvku, na které některé rodiny s dětmi do čtyř let podle schválené vládní novely nedosáhnou. Podnět by měla podat skupina senátorů v čele s lidovci příští týden.

Zatím není úplně jasné, zda Jurečka povede KDU-ČSL i do příštích sněmovních voleb, jejichž řádný termín připadá na podzim 2021. Další volební sjezd by totiž lidovci měli mít do konce příštího roku.