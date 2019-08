Výbor vzal na vědomí nominaci Jourové na eurokomisařku

Praha - Sněmovní výbor pro evropské záležitosti dnes projednal a vzal na vědomí nominaci dosavadní eurokomisařky Věry Jourové na tuto funkci i v novém funkčním období Evropské komise, které začne v listopadu. Neprošlo doporučující stanovisko pro vládu, aby Jourovou na svém jednání schválila. Vláda má v úmyslu formálně nominovat kandidáta do EK v pondělí 26. srpna, řekl dnes členům výboru premiér Andrej Babiš (ANO). Jourovou označil za velice vhodného kandidáta. Projednání nominace ve výboru je nutnou podmínkou pro to, aby návrh mohla schválit vláda.

Babiš zdůraznil, že Jourová není kandidátkou vládního hnutí ANO, ale kandidátkou české vlády a v EK bude hájit evropské zájmy. "My chceme jasně říci, že hlavní slovo v Evropě má mít Evropská rada, kde sedí premiéři a prezidenti, to má být koaliční vláda Evropy," prohlásil. Komise má pak podle něj vykonávat rozhodnutí Evropské rady a nemá být politickým útvarem.

Také Jourová řekla, že nemůže jakožto eurokomisařka zastupovat české zájmy. Je ale přesvědčena, že všechno, co navrhla a prosadila, bylo ku prospěchu ČR.

"Nejsem federalistka," řekla Jourová poslancům. "Jsem pro to, aby Evropa dělala méně a lépe," dodala. Dosud měla na starosti spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost příležitostí mužů a žen. Babiš si ale přeje, aby Česko získalo jinou oblast, například vnitřní trh nebo digitalizaci. Jourová mezi svými svými preferencemi, pokud jde o portfolio, uvedla digitální agendu, vnitřní trh nebo obchod. Na dotazy poslanců pak představovala své postoje. Je například ráda, že migrační kvóty jsou už minulostí. Bylo podle ní chybou řešit migrační krizi nařízením migračních kvót.

Předseda výboru Ondřej Benešík (KDU-ČSL) Jourové položil otázku, zdali necítí určitá omezení kvůli tomu, že ji nominuje vláda, jejíž předseda je podezřelý ze střetu zájmů. Podle návrhů auditních zpráv z Bruselu má premiér Babiš dále vliv na společnost Agrofert, kterou v minulosti vlastnil, ale převedl ji do svěřenského fondu, a současně má jako premiér vliv i na použití unijních peněz. Babiš to odmítá.

Jourová odpověděla, že žádné limity necítí. Pokud by se setkala s následky nějakých omezení, pokud by nemohla obdržet nějaké portfolio kvůli tomu, že je z ČR, považovala by to za dávku nedůvěry a téměř urážku své osoby, protože se cítí být nezávislou aktérkou. Jan Farský (STAN) však prohlásil, že Jourová má kvůli Babišovi oslabenou pozici.

Vláda projedná nominaci Jourové až v poslední možný termín, podle Babišova dřívějšího vyjádření musí být do 26. srpna vybrané jméno odesláno do Bruselu. Premiér ale odmítl, že by pozdější nominace kandidátky na eurokomisařku mohla negativně ovlivnit to, jaké portfolio Česko získá.

Na konci září čeká kandidáty na eurokomisaře slyšení v Evropském parlamentu, jehož schválení potřebují pro zisk postu. Nová komise vedená Ursulou von der Leyenovou začne úřadovat od 1. listopadu.

Jourová vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V minulosti působila jako náměstkyně ministra pro místní rozvoj a posléze i jako ministryně pro místní rozvoj. Byla členkou ČSSD, od roku 2012 se angažuje v hnutí ANO, byla i jeho první místopředsedkyní.