Výbor: Sleva na poplatníka se má zvýšit jen o 3000 korun ročně

Praha - Senátní hospodářský výbor podpořil sazby daně z příjmů fyzických osob 15 a 23 procent po zrušení superhrubé mzdy. Slevu na poplatníka chce zvýšit jen o 3000 korun na 27.840 korun ročně. Kraje a obce by kvůli zrušení superhrubé mzdy měly podle výboru dostat vyšší podíl na výnosech daní, získaly by tak zhruba 20 miliard korun ročně.

Sazby daně nechal výbor beze změn tak, jak to ve Sněmovně prosadily zejména ANO a ODS. Slevu na poplatníky ale upravil přes nesouhlas ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO). Ministryně nicméně ocenila, že senátoři přijali lepší variantu než tu, která byla přijata Sněmovnou.

Poslanci schválili zvýšení slevy na poplatníka na 30.000 korun. To by spolu se zrušením superhrubé mzdy znamenalo snížení příjmů veřejných rozpočtů o zhruba 130 miliard korun ročně. Senátní varianta podle Schillerové bude znamenat výpadek příjmů pod 100 miliard korun. Ministryně odmítla možnost, že by se takovou částku povedlo nahradit seškrtáním výdajů rozpočtu.

Výbor na návrh svého předsedy Vladislava Vilímce (ODS) doporučil kompenzovat krajům a obcím výpadek příjmů změnou rozpočtového určení daní. Kraje by si měly polepšit o zhruba sedm miliard korun, obce o 12,9 miliard korun. Obce by nově měly mít podíl na výnosu daní ve výši 25,18 procenta, kraje 9,82 procenta.

Senátoři se také postavili proti ustanovení prosazeného Piráty, na základě kterého by se měly zdaňovat prodeje akcií ve výši 20 milionu korun a více, které jsou v držení déle než tři roky. Schillerová s tím souhlasila.

Senát se bude daňovými úpravami zabývat 10. prosince. O den dříve je mají projednat ještě výbory ústavně-právní a pro veřejnou správu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) koncem listopadu navrhl senátorům ohledně úprav daňového balíčku kompenzovat výpadky příjmů obcí a krajů 20 miliardami korun ročně, a to po dobu dvou let. Kompenzace před tím vláda v souvislosti s balíčkem odmítala. Zároveň Babiš navrhl, aby Senát v rámci změn zrušil zvýšení slevy na poplatníka schválené Sněmovnou a ponechal zrušení superhrubé mzdy společně se zavedením sazeb daně z příjmu 15 a 23 procent.

Prezident Miloš Zeman v úterý oznámil, že se rozhodl daňový balíček vetovat. Důvodem je pozměňovací návrh v balíčku, který zvyšuje daňovou slevu na poplatníka. Podle Zemana výrazně narušuje rozpočtovou stabilitu.