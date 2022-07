Výbor se ve sporu Křečka a jeho zástupkyně nepřiklonil k žádné ze stran

Praha - Sněmovní petiční výbor se dnes potřetí sešel kvůli situaci v úřadu veřejného ochránce práv, kdy ombudsman Stanislav Křeček odebral své zástupkyni Monice Šimůnkové agendu. Ve sporu se výbor nepřiklonil k žádné ze stran. O činnosti instituce se chystá jednat častěji než dosud. Fungování úřadu by se měl věnovat každé tří měsíce, ne jednou za půl roku. ČTK a České televizi (ČT) to dnes po neveřejném zasedání výboru řekl jeho předseda Tomio Okamura (SPD). Šimůnková ČTK řekla, že ji mrzí, že petiční výbor nezaujal ve sporu jasné stanovisko a nevyzval k navrácení agendy. Usnesení respektuje. Zváží další kroky. Křeček ČTK sdělil, že se svou zástupkyní bude hledat možné nové formy spolupráce. Chce, aby "ombudsman mluvil jedním hlasem" i při různých názorech.

Křeček své zástupkyni odebral veškerou agendu před dvěma týdny, a to od července. Výbor si vyslechl minulý týden jeho stanovisko a ve středu pak i názor Šimůnkové. Třikrát se sešel za zavřenými dveřmi. Okamura nechtěl průběh jednání podrobněji komentovat.

"Informace jsme vzali na vědomí. Domluvili jsme se ve výboru na zintenzivnění komunikace s úřadem, na zintenzivnění komunikace jak s veřejným ochráncem práv, tak s jeho zástupkyní. K tomu jsme udělali první kroky. Výbor se tomu bude věnovat," uvedl Okamura. Podle něj by měl výbor na svém příštím jednání v srpnu debatovat o činnosti úřadu. Na zasedání pozve ombudsmana. Požádat chce, aby se zúčastnila i zástupkyně. Okamury řekl, že výbor dosud jednal o práci ochránce práv jednou za půl roku, nyní by to mělo být jednou za čtvrt roku. Šéf výboru podotkl, že úřad funguje, podněty vyřizuje, zákon se neporušuje a důvod napětí a sporů je "záležitost v osobní rovině".

Křeček a Šimůnková mají rozdílné názory dlouhodobě. Střetli se v minulosti kvůli výrokům na adresu Romů, kvůli přítomnosti otců u porodu v době epidemie či kvůli právům dětí. Šimůnkovou Sněmovna do funkce zvolila v listopadu 2019 a Křečka pak v únoru 2020. Odvolat je nemůže. Mandáty jsou šestileté.

Křeček odebrání agendy výboru podle některých poslanců nevysvětlil. Podle Okamury ho zdůvodnil prodlevami v řešení případů, výtky poslancům zaslal dodatečně. Šimůnková průtahy při vyřizování odmítla. Odebrání agendy považuje za nedůvodné. "Mrzí mě, že výbor nezaujal jasné stanovisko, aby ombudsman agendu vrátil. Usnesení ale respektuji," řekla ČTK zástupkyně ombudsmana. Dodala, že zvažuje další kroky.

Křeček ČTK sdělil, že se svou zástupkyní bude hledat možné nové formy spolupráce. Nepřiblížil je však. "Chci, aby ombudsman mluvil jedním, pro veřejnost srozumitelným hlasem. Názory mohou být různé, ale názorová pozice ombudsmana musí být zřetelná," uvedl Křeček ve svém vyjádření. Napsal, že se o narovnání vztahů zasazoval "i velmi nestandardním způsobem". Navrhoval mediaci právníků. Podle Křečka bude záležet na Šimůnkové, zda bude ochotna spolupracovat. Podotkl ale, že spolupráce by byla nejspíš nemožná, pokud druhá strana požaduje omluvu. Šimůnková ve středu výboru řekla, že by byla ráda, kdyby jí ombudsman agendu vrátil a případně se omluvil.

Ombudsman svou zástupkyni už loni začátkem roku kvůli neshodám kolem návrhu strategie romské integrace stáhl ze tří vládních rad, kde ochráncův úřad zastupovala. Za své výroky na adresu Romů sklízel Křeček v minulosti opakovaně kritiku. Za předsudečné ombudsmanova slova označil i Senát. Vysvětlení po ochránci práv žádala také Evropská komise. Server iRozhlas tento týden napsal, že Křeček podle právníků úřadu zasahoval do odborných stanovisek. Podle bývalého zaměstnance ignoroval platné právo a antidiskriminační zákon. Spor míří k soudu.

Hlasování o neutrálním postoji výboru bylo dnes těsné. Usnesení podpořilo šest z 11 přítomných poslanců. Podle informací ČTK a ČT mezi předloženými návrhy byla mimo jiné i výzva, aby Křeček agendu Šimůnkové vrátil. Tato část se do výsledného textu nedostala.