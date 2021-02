Výbor pro obranu vyzval vládu, aby vrátila pět miliard Kč armádě

Praha - Sněmovní výbor pro obranu vyzval vládu, aby nejpozději do konce února vrátila armádě pět miliard korun. V opačném případě bude ohrožená její modernizace nebo obranyschopnost České republiky. Jednomyslně se na tom shodli členové výboru, kteří se dnes zúčastnili jeho jednání. Podle zástupců ministerstva obrany je kvůli schopnosti peníze letos včas vynaložit důležité, aby bylo o vrácení peněz rozhodnuto co nejdříve.

O peníze ministerstvo přišlo v prosinci při schvalování státního rozpočtu. Poslanci na základě požadavku komunistů převedli deset miliard korun z rozpočtu ministerstva obrany do rezervy státního rozpočtu. KSČM jinak nechtěla státní rozpočet jako celek podpořit. Zástupci vlády poté slíbili celou částku ministerstvu vrátit již na začátku ledna, nakonec ale kabinet obraně převedl zpět až na konci ledna jen pět miliard korun. O dalších pěti miliardách chce rozhodnout později. S navrácením peněz i nadále nesouhlasí komunisté, kteří vládu tolerují.

Sněmovní výbor ve schváleném usnesení žádá vládu, aby co nejdříve, nejpozději do konce února, pět miliard vrátila. "Neboť pokud nedojde k vrácení těchto prostředků do rozpočtu ministerstva obrany, bude to mít zásadní negativní vliv na plánované modernizační projekty, dojde k dalšímu nárůstu vnitřního druhu resortu obrany, ohrožení modernizace Armády České republiky, ohrožení naší obranyschopnosti a závazků daných našim občanům i našim spojencům," usnesli se poslanci.

Ministerstvo má nyní zaručeno, že letos dostane minimálně 80,4 miliardy korun. Mluvčí ministerstva Jan Pejšek minulý týden uvedl, že tato částka umožní armádě pokračovat v plnění všech stávajících úkolů, včetně nasazení vojáků na pomoc v boji s koronavirem. Ministerstvo zároveň analyzuje, které projekty mohou pokračovat podle původního plánu a které bude potřeba odložit do rozhodnutí o zbylých pěti miliardách. Analýza měla být původně hotová do konce tohoto týdne, její dokončení se podle Pejška posunulo na další týden. Důvodem je nemoc ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO), který se léčí z nákazy koronavirem.