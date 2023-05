Výbor pro lidská práva je pro schválení Baxy a Zemanové ústavními soudci

Praha - Senátní výbor pro lidská práva dnes doporučil schválit někdejšího předsedu Nejvyššího správního soudu Josefa Baxu a bývalou prezidentku Soudcovské unie Danielu Zemanovou jako ústavní soudce. Zemanová dnes získala v tajných volbách jednomyslnou podporu všech sedmi přítomných členů výboru, Baxa dostal o hlas méně. Výbor pro lidská práva tak přijal opačné doporučení než minulý týden ústavně-právní výbor horní parlamentní komory.

Baxa a Zemanová patří ke třem kandidátům na ústavní soudce, o nichž bude Senát rozhodovat ve středu. Svou nominaci má senátorům zdůvodnit prezident Petr Pavel. Předseda výboru pro lidská práva Jiří Růžička (za TOP 09) nominaci ocenil, naplňuje podle něj představu o názorové pestrosti členů Ústavního soudu.

Členové výboru pro lidská práva na rozdíl od kolegů z ústavně-právního výboru neměli na kandidáty žádné otázky.

Třiašedesátiletý Baxa je soudcem od roku 1984. Předsedou NSS byl jmenován hned po jeho ustavení v roce 2003, a to až do září 2018. U Nejvyššího správního soudu nadále působí. Podílel se na založení Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. V roce 1998 se stal prvním náměstkem ministra spravedlnosti a byl jím až do roku 2002 – pracoval postupně pro Otakara Motejla, Jaroslava Bureše a Pavla Rychetského před jeho odchodem mezi ústavní soudce. Účastnil se příprav a prosazení velké novely trestního řádu i tvorby nového rámce správního soudnictví. Ve veřejných vystoupeních se Baxa zaměřuje na kritickou analýzu fungování soudnictví a jeho možné reformy.

Jednapadesátiletá Zemanová je soudkyní od roku 2001, aktuálně působí jako místopředsedkyně ústeckého krajského soudu pro pobočku v Liberci. Předtím pracovala u Nejvyššího správního soudu a poté u pražského městského soudu. V čele Soudcovské unie stála v letech 2014 až 2020. Zaměřovala se zejména na oblast přípravy a výběru soudců, na podmínky působení a výběru funkcionářů a na problematiku státní správy soudů. Od Jednoty českých právníků získala medaili za přínos justici. Profesně se zaměřuje mimo jiné na péči o nezletilé a ochranu nezletilých dětí v soudním řízení. Dlouhodobě se věnuje otázkám soudcovské etiky.