Praha - Sněmovní mandátový a imunitní výbor dnes přerušil jednání o policejní žádosti o vydání poslance SPD Miloslava Roznera k trestnímu stíhání kvůli jeho výrokům na adresu romského tábora v Letech u Písku. Poslanci chtějí ještě vyslechnout dohledovou státní zástupkyni z Městského státního zastupitelství v Praze, která se z dnešního jednání omluvila. Novinářům to řekl předseda výboru Stanislav Grospič (KSČM). Termín dalšího jednání výboru není stanoven. Sněmovna by podle něj mohla hlasovat o vydání až na své další schůzi.

Výbor, který stejně jako v jiných případech jednal za zavřenými dveřmi, si na dnešek přizval vyšetřovatele, dozorujícího státního zástupce i poslance Roznera. Dostavili se všichni pozvaní až na omluvenou dohledovou státní zástupkyni. Rozner, který je jinak členem mandátového výboru, je z projednávání této věci vyloučen. Při odchodu nechtěl nic komentovat. Novinářům pouze řekl, že se vyjádří až na plénu Sněmovny, kde chce říct vše, co řekl dnes výboru. "Zvu vás tímto, přijďte, rád vás tam uvidím na galerii," dodal.

Rozner v minulosti při kritice rozhodnutí někdejší vlády o odkupu vepřína nedaleko pietního místa v Letech použil spojení "neexistující pseudokoncentrák". Sešlo se kvůli tomu několik trestních oznámení. Policisté chtějí Roznera stíhat pro podezření z popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia. Podle SPD existují pochyby o objektivitě vyšetřování případu, poslanci hnutí již dříve deklarovali, že budou proti Roznerově vydání.

"My jsme usoudili, že vzhledem k výpovědím vyšetřovatele Policie ČR a dozorového státního zástupce by bylo dobré přeci jenom si vyslechnout stanovisko dohledového státního zástupce. Takže jsme opětovně požádali o její účast tak, aby nekolidovala s jejím pracovním vytížením a samozřejmě dovolenou, kterou řádně čerpá," řekl novinářům předseda výboru Grospič. Výbor se podle něj zároveň dohodl, že si vyžádá i zprávu o dohledu nad činností dozorového státního zastupitelství v této věci a vyšetřovatele. Až obdrží odpověď, bude v přerušeném jednání pokračovat.

Grospič předpokládá, že příští týden na schůzi Sněmovny bude nutné tento bod, který je zařazen na program, přerušit. "A na další schůzi Poslanecké sněmovny už by nemělo nic bránit tomu, aby byl zařazen a možná už hned v tom prvním týdnu projednán," dodal. Další schůze Sněmovny má začít 5. března.

Přerušení kvůli nepřítomnosti dohledové státní zástupkyně navrhl zpravodaj k tomuto bodu Marek Výborný (KDU-ČSL). Zdůvodnil to tím, že to byla ona, která vrátila věc k došetření obvodnímu státnímu zástupci a vyšetřovateli, protože nesouhlasila s původním závěrem. Policie nejprve trestní oznámení odložila. "Já pokládám za zcela objektivní a potřebné, abychom vyslechli zástupkyni z Městského státního zastupitelství," řekl Výborný novinářům. Poukázal na to, že ve spisu není dohledová zpráva, která vrací věc k projednání. "My se budeme ptát paní zástupkyně, proč a z jakého důvodu tu věc vrátila zpět vyšetřovateli, a tudíž potom byla Sněmovna požádána o zbavení imunity kolegy Roznera," dodal.

Nepokládá za reálné, že by se žádostí zabývalo plénum Sněmovny již příští týden. "Nevidím důvodu, proč by se v tom mělo spěchat. Skutečně mandátový a imunitní výbor musí objektivně rozhodnout a posoudit všechny informace, které v tuto chvíli na stole nemáme," řekl Výborný.