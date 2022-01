Výbor podpořil návrh, aby školy mohly vyhlásit výuku na dálku nebo volno

Praha - Sněmovní školský výbor dnes podpořil předlohu, podle níž by ředitelé škol mohli v případě velkého počtu učitelů v karanténě nebo v izolaci kvůli covidu-19 vyhlásit výuku na dálku či mimořádné ředitelské volno po dobu až deseti dnů ve školním roce. Návrh zákona získal hlasy všech přítomných členů. Výbor doporučil sněmovnímu plénu, aby jej projednalo zrychleně ve stavu legislativní nouze do čtvrtka. Předloha předpokládá, že při výuce na dálku i při mimořádném ředitelském volnu by měli rodiče žáků do deseti let věku nárok na ošetřovné.

Vládní návrh zákona by se mohl stát součástí novely pandemického zákona, který by měla Sněmovna projednat odpoledne. Příslušný pozměňovací návrh už předložil ministr školství Petr Gazdík (STAN). Z vyjádření jeho náměstka Roberta Plagy vyplynulo, že jde o rychlost schválení předlohy ve Sněmovně.

Školský zákon v současnosti umožňuje ředitelům vyhlásit pět volných dnů za školní rok, a to ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických. Hygienici mohou o uzavření školy rozhodnout při velkém počtu nakažených žáků. Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádné výuce na dálku by měl ředitelům pomoct řešit situace, kdy se v karanténě či v izolaci ocitne hodně pedagogů.

Možnost vyhlásit mimořádné ředitelské volno nebo výuku na dálku by měly mít základní, střední, vyšší odborné, základní umělecké i jazykové školy. Na dálkové vzdělávání by škola měla mít možnost dočasně přejít po dohodě s vyučujícími, pokud by kvůli výpadku většího množství pedagogů v důsledku epidemie covidu-19 nešlo učit prezenčně. Pro ředitelské volno by se škola mohla rozhodnout v případě, že by kvůli šíření nákazy dočasně nemohla zajistit ani distanční výuku. Pro mateřské školy počítá návrh pouze s možností mimořádného ředitelského volna. Plaga před poslanci uvedl, že předloha umožňuje vyhlášení distanční výuky nebo mimořádného volna i ze dne na den.

Účast na mimořádné distanční výuce by měla být pro žáky povinná s výjimkou základních uměleckých a jazykových škol. Mimořádné volno i výuku na dálku by mohli ředitelé vyhlašovat i jen pro jednotlivá pracoviště školy. V takovém případě by se měl rozsah dnů vztahovat ke každé části školy zvlášť.