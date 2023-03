Výbor OSN o konopí: Legalizace a regulovaný trh porušují úmluvu OSN

Praha - Legalizace či zavedení regulovaného trhu s konopím je v rozporu s úmluvou OSN o omamných látkách, k jejímuž dodržování se ČR zavázala. Dekriminalizace a zmírnění trestů konvenci neporušuje. Vyplývá to z výroční zprávy Mezinárodního výboru pro kontrolu narkotik (INCB), který sleduje dodržování konvencí OSN. Dokument dnes v Praze představil člen INCB Pavel Pachta. V Česku se plánuje zavedení regulovaného trhu s konopím s přísnými podmínkami, stát by získal výnosy z daní. Návrh zákona připravuje národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Podle něj je úmluva z roku 1961 zastaralá.

"V některých zemích - a ČR je toho příkladem, dochází k dekriminalizaci některých aktivit. Kromě dekriminalizace se objevuje i depenalizace. ICNB tento koncept zdůrazňuje. Určitá aktivita zůstává sice nelegální, ale policie a případně prokuratura dostává právo ji tolerovat," uvedl Pachta.

Podle zprávy za posledních deset let počet uživatelů konopí vzrostl ve světě o 23 procent. Dokument zmiňuje státy, které trh uvolnily. V některých zemích se konopí prodává za přísných pravidel v lékárnách, jinde je model komerční s reklamou. "Na jedné straně máme úmluvy a na druhé jasný trend k legalizaci. Máme tady rozpor," uvedl Pachta. Podle něj INCB bude o postupu jednat se zástupci vlád a v posledním desetiletí se na jednáních zdůrazňuje, že "konvence obsahuje flexibilitu" v nastavení pravidel v jednotlivých zemích. Týká se třeba pěstování a držení konopí pro vlastní potřebu bez sankcí.

Podle Vobořila je 62 let stará úmluva postavena hlavně na represích. "Ta konvence je z roku 1961. Slibovala svět bez drog, to se nepodařilo. Kolik máme dnes platných zákonů z roku 1961?" řekl koordinátor. Podle něj se podle vědeckých poznatků protidrogová politika mění, důraz se klade i na prevenci. "Zpráva nás konfrontuje s tím, co máme dělat a o co se pokoušíme. Hledáme ten legální model. Model prohibice není ani zdravý. Je potřeba vysvětlit veřejnosti a politikům, že není záměrem to rozvolňovat, ale hledat jiný typ řešení," řekl Vobořil. Dodal, že i kdyby ČR od úmluvy odstoupila, je vázána evropským právem.

Podle zprávy INCB je obtížné dopady legalizace za její krátkou dobu posoudit. Přístup v jednotlivých zemích se navíc liší a uvolnění nevyřešilo hlavní problémy, a to růst spotřeby, organizovaný zločin či užívání mezi mladými. Černý trh se sice zmenšil, ale nahradil ho expandující legální konopný průmysl, stojí v dokumentu. Podle Vobořila výsledky z Nizozemska ukazují, že výrazně klesl podíl mladých uživatelů. Zkušenosti z dalších států naznačují, že méně je i dopravních nehod či domácího násilí pod vlivem alkoholu.

Česko má svého zástupce v INCB od loňska. Nominovala ho vláda po odstoupení jednoho ze členů. Vobořil označil získání postu pro českého experta za úspěch ČR. V minulosti český kandidát neuspěl. Podle Vobořila INCB představuje konzervativní a striktní instituci. Pachta potvrdil, že v ČR je výbor vnímán jako "velmi konzervativní, až reakční" těleso.