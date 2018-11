Praha - Sněmovna asi neschválí návrh SPD Tomia Okamury na zmrazení platů vrcholných politiků na tři roky ani Pirátů na výpočet těchto platů z jiných dat. Rozpočtový výbor se dnes postavil záporně k úpravám, kterými chtějí Okamura a předseda pirátského klubu Jakub Michálek pozměnit vládní novelu, která má od příštího roku zpomalit růst platů vrcholných politiků, aby nevzrostly odhadem o pětinu.

Sněmovní plénum bude předlohu schvalovat možná už příští pátek na pokračující řádné schůzi, případně na schůzi mimořádné, o jejíž svolání žádají Piráti a SPD. Předlohou, kterou připravila ještě jednobarevná vláda ANO v demisi, by platy politiků vzrostly asi o devět procent.

Okamurův pozměňovací návrh podpořila ve výboru z přítomných členů jen poslankyně SPD Ivana Nevludová. Těsně nadpoloviční většinou členů dal výbor nesouhlas s Michálkovou úpravou novely, podle níž by se platy počítaly z průměrné mzdy v celé ekonomice, nikoli z průměru ve veřejné sféře, jak je tomu nyní.

Platy vrcholných politiků se mají podle vládního návrhu od příštího roku sice zvýšit, ale pouze v návaznosti na růst průměrné hrubé mzdy v nepodnikatelské sféře. Nezvýší se koeficient, kterým se tato mzda násobí.

Pro výpočet platů politiků je zásadní platová základna, od níž se odvíjí. Pro letošní rok se základna počítá jako 2,5násobek průměrné hrubé měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře. V minulých letech byl koeficient nižší a od roku 2015 postupně narůstal. Příští rok a v následujících letech měl vzrůst koeficient podle platného zákona na 2,75. Vláda ANO navrhla, aby do budoucna zůstal na letošní hodnotě.

Výbor navrhl plénu, aby označil za nehlasovatelné doprovodné usnesení, podle kterého by Sněmovna určila orgán, který by rozhodoval o platových sankcích za neomluvené absence. Piráti chtějí, aby byl tímto orgánem mandátový a imunitní výbor. Sněmovní legislativa ale podle předsedkyně výboru Miloslavy Vostré (KSČM) sdělila, že pravomoci a úkoly mandátového a imunitního výboru upravuje zákon o jednacím řádu Sněmovny a nelze je měnit usnesením. Musel by se změnit jednací řád. Záporně se výbor postavil k dalšímu doprovodnému usnesení Pirátů, kterým chtějí vyzvat poslance, aby dodržovali zákon tak, že by v době nemoci dostávali 60 procent platu.