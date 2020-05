Výbor EP vyzval Babiše, aby vyřešil svůj možný střet zájmů

Brusel - České úřady by měly řešit trvající střet zájmů premiéra Andreje Babiše, jenž má stále vliv na holding Agrofert a inkasuje peníze z fondů Evropské unie. Shodlo se na tom dnes několik europoslanců kontrolního výboru Evropského parlamentu, který projednal zprávu z únorové mise v Česku. V nezávazných doporučeních výbor vyzval premiéra, aby odstoupil nebo přestal přes firmy spojené s holdingem Agrofert inkasovat peníze z unijního rozpočtu, pokud se střet zájmů skutečně prokáže. Babiš doporučení nechce komentovat. Bojí se, že by se za komentář musel následně omlouvat.

Evropská komise by zase podle europoslanců měla zastavit platby holdingu a důsledně uplatňovat nulovou toleranci. Loňská auditní zpráva EK konstatuje, že Babiš má stále vliv na firmu, kterou vložil do svěřenských fondů. Český premiér to odmítá. Mluvčí firmy v reakci označil misi výboru za zpolitizovanou.

Babiš dnes doporučení výboru nechtěl komentovat. Novinářům zopakoval své stanovisko, že žádný střet zájmů nemá a že vyhověl novelizované podobě českého zákona o střetu zájmů. "A dál to nechci komentovat, protože se bojím, že bych se musel následně omlouvat za ten komentář," uvedl.

Většina europoslanců se shodla na tom, že kontrolní mise potvrdila podezření na střet zájmů, které zákonodárci měli. "V České republice je stále největším příjemcem dotací z EU premiér a to je situace, kterou musíme vyřešit co nejrychleji," podotkl německý europoslanec Daniel Freund z frakce zelených.

Výbor ve zprávě vyzval Babiše, aby se "zbavil svých obchodních podílů a přestal dostávat jakékoli veřejné dotace či finance distribuované jeho vládou včetně fondů EU, nebo odstoupil z funkce premiéra", pokud se střet zájmů prokáže. Komise by měla podle europoslanců prověřit, zda české úřady nadále vyplácejí Agrofertu dotace, "aby obešly preventivní opatření komise". Poslanci po Bruselu požadují důslednější kontroly využívání evropských peněz.

"Nemůžeme tolerovat, aby někdo, kdo má peníze, byl posuzován jinak než běžný sedlák," komentoval požadavek rovného přístupu ke všem příjemcům dotací český lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský.

Podle europoslanců mise rovněž zjistila, že české úřady střety zájmů neumějí kontrolovat a že záleží v zásadě na čestném prohlášení dotčeného politika. Zpráva proto vyzvala úřady v ČR, aby co nejdříve odstranily nedostatky v "odhalování, prevenci a odstraňování střetu zájmů".

Podle maďarského europoslance Sándora Rónaie se v ČR za Babišovy vlády "buduje systém podobný tomu maďarskému". EU vede s Maďarskem řízení kvůli možnému porušování unijních hodnot a maďarská opozice tvrdí, že premiér Viktor Orbán rozděluje peníze z unijních fondů mezi své příbuzné.

"Premiér se pokouší ovládat česká média, vynucuje si politický vliv na nezávislé instituce a posiluje jej," řekl dnes na Babišovu adresu maďarský socialistický politik.

Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka označil závěry mise za "skandální zásah do probíhajícího auditního řízení". Loňská auditní zpráva EK konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů, audit však stále nebyl oficiálně uzavřen. Podle zprávy má stále vliv na holding Agrofert, přestože ho v roce 2017 vložil do svěřenských fondů. ČR by kvůli tomu mohla vracet do unijního rozpočtu stovky milionů korun.

"Jasně se ukazuje, co tvrdíme od počátku, že šlo o zpolitizovanou výpravu," uvedl v prohlášení k jednání výboru mluvčí Agrofertu Hanzelka.

Doporučení, která výbor schválil dnešním projednáním, jsou nezávazná. Mohou se však odrazit v usnesení europarlamentu, o němž by podle šéfky výboru Moniky Hohlmeierové mohli poslanci hlasovat již na červnovém plenárním zasedání.