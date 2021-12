Výbor doporučil Sněmovně projednat rozpočet až po jmenování nové vlády

Praha - Sněmovna by měla začít projednávat v prvním čtení státní rozpočet na příští rok až po jmenování nové vlády vzešlé z říjnových voleb. Sněmovně to dnes doporučil její rozpočtový výbor. Výbor také zároveň projednávání návrhu přerušil do jmenování nové vlády. Podle dosavadních informací by prezident Miloš Zeman mohl novou vládu jmenovat v polovině prosince.

Předseda rozpočtového výboru Josef Bernard (STAN) řekl, že nová vláda má mít možnost sestavit rozpočet "na zelené louce". Předseda ODS a nový premiér Petr Fiala uvedl již v říjnu, že vznikající koaliční vláda chce sestavit rozpočet se schodkem do 300 miliard korun, návrh odcházející vlády počítá se schodkem 377 miliard.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) dnes označila před novináři rozhodnutí výboru za špatný krok. Znamená to podle ní, že nastane rozpočtové provizorium a nebude možné například čerpat peníze z covidových programů.