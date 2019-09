Výbor chce zachovat osvobození plynu pro domovní kotelny

Praha - Z vládního daňového balíčku by mohlo zmizet navrhované zdanění plynu určeného pro vytápění v domovních kotelnách. Plyn pro domovní kotelny je od energetické daně dosud osvobozený a vláda chce toto osvobození zrušit. Sněmovní rozpočtový výbor však dnes doporučil schválit pozměňovací návrh svojí předsedkyně Miloslavy Vostré (KSČM), který osvobození zachovává. Hlasovalo pro to 20 přítomných členů výboru. Podporu návrhu už předem avizovali i poslanci za vládní ČSSD.

Odpůrci tohoto návrhu argumentují tím, že by zdražil vytápění stovkám tisíců domácností. Podle některých poslanců by zdanění plynu dopadlo i na domovy důchodců nebo například dětské domovy. Vláda však uvádí, že tak chce srovnat podmínky pro domovní kotelny a velké dodavatele tepla, kteří si musí kupovat emisní povolenky.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) řekla po hlasování novinářům, že chce o tomto návrhu ještě jednat v úterý na poslaneckém klubu vládního hnutí ANO. Chce si také vyžádat stanovisko ministerstva životního prostředí, protože šlo o jeho návrh.

Výbor doporučil také úpravu té části, která zdaňuje výhry z hazardu. Vláda navrhuje zdaňovat výhry nad 100.000 korun. Výbor ale přijal návrh své předsedkyně Vostré, která tento limit zvyšuje až nad milion korun. Současně s tím ale výbor doporučil schválit pozměňovací návrh Karla Raise (ANO) připravený ve spolupráci s ministerstvem financí, který zavádí srážkovou daň pro loterie, tomboly a účtenkovou loterii. U ostatních loterií by bylo možné uplatnit proti příjmům z výhry také vklad.

V případě zdanění hazardu přijal výbor návrh poslanců Romana Onderky (ČSSD) a Jiřího Dolejše (KSČM), který zvyšuje sazbu daně z her na automatech z nynějších 35 na 38 procent. U loterií, kurzových sázek a totalizátorových her chtějí sazby ponechat na nynější úrovni.

Vládní daňový balíček především zvyšuje spotřební daně u lihu a tabákových výrobků. Vláda argumentuje tím, že vyšší ceny alkoholu a cigaret povedou k omezení spotřeby a doporučují to i mezinárodní organizace. Podle opozice jde jen o vyšší přísun peněz do rozpočtu.

"Vyšší daně mohou motivovat spotřebitele ke snížení spotřeby," řekla ministryně financí. Uvedla, že u alkoholu představují celospolečenské dopady 55 miliard ročně. U kouření je to 100 miliard ročně. Obavy z nárůstu černého trhu ministryně nesdílí. Poukazovala na to, že Česko dlouhodobě patří mezi země s velmi nízkým podílem nezákonného obchodu s těmito komoditami.

Opoziční poslanci poukazovali na název zákona, který zní Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů. Kritizovali vládu, že jí jde jen o peníze. "Argumentace o tom, že hlavním motivem zvýšení spotřebních daní je boj se závislostí, je zcela nevěrohodná," prohlásil Miroslav Kalousek (TOP 09). "Je to jenom o zvyšování daní," přidal se Zbyněk Stanjura (ODS). Ministerstvo financí podle něj nepočítá se snížením spotřeby, ale jenom se zvýšením výnosů. Podle Mikuláše Ferjenčíka (Piráti) se vláda snaží poslancům "nabulíkovat", že jde o zdraví obyvatel.

"Já jsem nikdy neřekla, že nesledujeme i fiskální efekt. Je to i v názvu zákona," reagovala ministryně Schillerová. Je to ale jen kapka v moři proti tomu, co stojí léčba závislostí a jejich následky, uvedla. Dodala, že když vláda sahá na tyto daně, je vidět, jak je dlouhé chapadlo lobbistických skupin.

Výbor nepodpořil pozměňovací návrh, který zachovává na současné úrovni poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Vláda ho chce zvýšit ze současné tisícikoruny na dvojnásobek. Argumentuje inflací a vyššími náklady spojenými s vyšší ochranou nemovitostí před podvody.