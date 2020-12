Výbor chce, aby Rusko a Čína nebyly ani subdodavatelé Dukovan

Praha - Senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost dnes vyzval vládu hnutí ANO a ČSSD, aby nepřipustila účast Ruska a Číny v soutěži o dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. A to ani jako součást společných projektů či konsorcií, zejména v roli dodavatele reaktoru. Dvoustránkové usnesení, které ČTK představil předseda výboru Pavel Fischer (nezávislý), chce výbor ve středu projednat na plénu horní komory.

Výbor konstatoval, že Bezpečnostní strategie státu z roku 2015 výslovně uvádí povinnost vlády zajistit energetickou bezpečnost tak, aby projekty "nepředstavovaly hrozbu jejich zneužití při prosazování hospodářských a politických zájmů cizí moci na úkor Česka". Současně připomenul, že Bezpečnostní informační služba (BIS) ve výročních zprávách už víc než deset let pravidelně přináší informace o pokusech Ruské federace ovlivnit rozhodování Česka v oblasti energetiky, a že Čína je v této souvislosti uvedena ve výroční zprávě BIS za rok 2017.

Podle výboru výběr partnera strategického odvětví, jako je jaderná energetika, zavazuje na desítky let, a proto je nezbytné beze zbytku prosadit bezpečnostní záruky formulované na základě současných doporučení bezpečnostních institucí. Vláda si podle výboru vyhradila na posouzení bezpečnostních aspektů projektu velmi málo času, nevypořádala uspokojivě připomínky bezpečnostních institucí a projevovala spěch s vyhlášením soutěže.

"Je nežádoucí, aby se na strategické stavbě jaderného bloku podílely společnosti s účastí států, které přistupují k zemím NATO jako k nepřátelským nebo jejichž představitelé jsou na sankčním seznamu EU," uvedl výbor. Vyzval proto vládu, aby "považovala bezpečnost Česka včetně energetické bezpečnosti za prioritu, jež je z principu nadřazena ekonomické výhodnosti staveb a projektů" a bez odkladu zapracovala bezpečnostní garance do kritérií závazných pro realizaci soutěže na stavbu jaderného bloku. Vláda by pak neměla Rusko a Čínu do soutěže vpustit, a to ani v roli subdodavatelů.

Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) minulý týden uvedl, že chce shodu nad tendrem nového jaderného bloku v Dukovanech s opozicí. Výběrové řízení na nový blok proto nebude vypsáno do konce roku, jak dosud plánovala společnost ČEZ, která bude investorem. Stálý výbor pro jadernou energetiku podle něj diskutoval o čtyřech možných variantách, které do konce ledna proberou šéfové parlamentních stran a následně se rozhodne.

Mezi možnými uchazeči dukovanského tendru jsou podle dostupných informací ruský Rosatom, čínská společnost CGN, severoamerická společnost Westinghouse, francouzská EdF a jihokorejská firma KHNP. Možnou účast Ruska a Číny v tendru dlouhodobě kritizuje část opozice. Havlíček považuje za nejpřijatelnější variantu, kde by se Rusko a Čína mohly zúčastnit v dodavatelských konsorciích, ale nebyly by vůdčí, a zbylí členové by byli z Evropské unie a NATO.