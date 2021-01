Výbor bude pokračovat v debatě o jednání Volného ve středu

Praha - Sněmovní mandátový a imunitní výbor dnes přerušil do středy debatu o jednání nezařazeného poslance Lubomíra Volného (Jednotní), které vyústilo přímo na plénu v potyčku s několika dalšími poslanci. Novinářům to řekl místopředseda výboru Petr Gazdík (STAN). Členové výboru vyslechli aktéry konfliktu i předsedu dolní komory Radka Vondráčka (ANO). Volný si k pokračování slyšení vyžádal přítomnost advokáta.

Místopředseda Sněmovny Tomáš Hanzel (ČSSD) je přesvědčen o tom, že ho Volný při čtvrtečním jednání pléna o prodloužení nouzového stavu u pultu předsedajícího napadl. "Já jsem byl napaden jako předsedající schůze, a tím pádem vlastně byla napadena celá Poslanecká sněmovna," řekl novinářům Hanzel. K této verzi se přiklonil například i další aktér incidentu Michal Ratiborský (ANO), kterého prý Volný udeřil do obličeje.

Volný vidí záležitost opačně. Tvrdí, že byl sám napaden, omlouvat se nehodlá. Na svém chování v minulém týdnu na schůzi by Volný podle svých slov změnil pouze to, že by si předsedajícímu sedl na klín doopravdy. Výrok o "flákanci" byl podle Volného varováním, aby ho nikdo nenapadal. "Já jsem nikdy nikomu nevyhrožoval. Člověk, který je napaden, má právo se bránit," podotkl.

Video: Potyčka Lubomíra Volného ve Sněmovně

Přítomnost advokáta si vyžádal kvůli tomu, aby, jak uvedl, neudělal nějakou procesní chybu. "My jsme trpělivost sama, takže jsme jednání odročili na zítřek (středu), a on má možnost přijít s advokátkou," uvedl Gazdík. Volný ale údajně žádal delší dobu na zajištění obhajoby. "Ať si tedy rozhodnou beze mě a já se odvolám k plénu Poslanecké sněmovny," řekl.

Předseda výboru Stanislav Grospič (KSČM) uvedl, že Volný byl na možnost zastupování advokátem upozorněn už v pátek. "Ve večerních hodinách sdělil, že se nejspíš nezúčastní jednání ze zdravotních důvodů. Poté nám sdělil včera (v pondělí), že se zase jednání zúčastní, ale nesdělil, že využije této možnosti. Tuto možnost sdělil až zde," popsal Grospič.

Ještě před jednáním výboru Grospič sdělil, že se výbor bude zabývat zejména výroky Volného, protože následnou fyzickou potyčku prověřuje policie. Konflikt nastal poté, co předsedající Hanzel po varováních vypnul Volnému při vystoupení mikrofon se zdůvodněním, že nemluví k tématu. Volný označil ČSSD za zkorumpovanou politickou partaj a její členy za zbabělce a pokrytce. Pak přišel mluvit na místo předsedajícího, jak předtím avizoval. Hanzel se mu v tom snažil zabránit. Na pomoc mu přišlo několik poslanců. Po strkanici Volný místo v doprovodu policejní ochranné služby opustil.

Volný a jeho kolega Marian Bojko navíc ve Sněmovně odmítají nosit roušky, což se odrazilo i v dnešním jednání výboru. Schůze byla přerušena, když Volný přišel bez roušky. Poukazuje na to, že jeho veškerá vystoupení ve Sněmovně vnímá jako politická. Výbor po přestávce umožnil Volnému mluvit bez roušky, protože podle člena Marka Výborného (KDU-ČSL) mají ústavní činitelé z příslušného vládního nařízení výjimku při dodržení předepsaného rozestupu. Výbor tomu slyšení přizpůsobil.