Výběr světa vyhrál poprvé v historii Laver Cup, rozhodl Tiafoe

Londýn - Výběr světa vyhrál poprvé v historii tenisový Laver Cup. Duel s týmem Evropy dnes v Londýně rozhodl Američan Frances Tiafoe výhrou nad Stefanosem Tsitsipasem 1:6, 7:6, 10:8. Řek ve druhém setu nevyužil čtyři mečboly a Tiafoe po obratu zajistil výběru kapitána Johna McEnroea potřebné tři body ke konečnému skóre 13:8.

Základ k premiérovému vítězství v pátém ročníku exhibiční soutěže dnes položil Félix Auger-Aliassime. Kanadský tenista se podílel na dvou výhrách a pomohl Výběru světa otočit skóre z 4:8 na vedení 10:8. Po vítězství v úvodní čtyřhře po bodu Jacka Socka získal v Londýně i cenný skalp bývalé světové jedničky Novaka Djokoviče. Srbskou hvězdu porazil 6:3, 7:6.

"Nejdřív to bylo (s Djokovičem) takové divné, ale pak jsem se začal cítit líp, uvolněně. Ta úvodní výhra ve čtyřhře mi dodala sebevědomí i do singlu. Už jsem dřív byl párkrát blízko k vítězství nad takovými skvělými šampiony, jako je on, a je skvělé to konečně dotáhnout," řekl dvaadvacetiletý Auger-Aliassime po výhře nad vítězem 21 grandslamových turnajů.

Vítězství mělo dnes podle pravidel soutěže cenu tří bodů a vyhrál tým, který jako první získal 13 bodů. Závěrečná naplánovaná dvouhra mezi Casperem Ruudem a Taylorem Fritzem se tak už nehrála.

Tenisový Laver Cup v Londýně: Výběr Evropy - Výběr světa 8:13 Berrettini, Murray - Auger-Aliassime, Sock 6:2, 3:6, 8:10, Djokovič - Auger-Aliassime 3:6, 6:7 (3:7), Tsitsipas - Tiafoe 6:1, 6:7 (11:13), 8:10.