Výběr informací o uvolňování opatření a nadále platných omezeních

Praha - Výběr informací o dalším uvolňování opatření, zavedených kvůli pandemii nového typu koronaviru (v pondělí 25. května se otevře první stupeň škol, venku nebudou povinné roušky a uvolní se i řada dalších omezení):

- Po dvou výrazných vlnách uvolnění 11. a 25. května zatím není v plánu další rušení opatření, která regulují běžné fungování společnosti. Webová stránka vlády uvádí, že "ostatní činnosti budou povoleny během června podle aktuální epidemiologické situace". Od 8. června by se například mohl zvýšit počet účastníků velkých akcí ze 300 na 500.

- Z politických jednání v posledních dnech vyplynulo, že od 15. června by se mohly i pro turisty otevřít české hranice se sousedy s výjimkou Polska.

- Jasný je zatím harmonogram týkající se středních škol. Od pondělí 1. června do středy 3. června se bude konat společná část maturity, a to pouze didaktické testy z matematiky, českého jazyka a literatury a cizích jazyků. Písemná část (sloh) u žáků přihlášených k jarnímu termínu 2020 se ve společné části maturit psát nebude.

- Od 1. června budou moci v omezeném rozsahu fungovat praktické vyučování na středních a vyšších odborných školách, a to za podobných podmínek jako platí od 25. května u školních skupin na prvním stupni ZŠ.

- V pondělí 8. června se bude konat jednotná přijímací zkouška na střední školy na čtyřleté obory, den později pak jednotná přijímací zkouška na víceletá gymnázia. Od středy 10. června pak ministerstvo školství doporučuje uspořádat profilovou část maturit.

- Během června počítá vládní plán s realizací konzultací či občasných vzdělávacích aktivit v menších skupinách pro žáky na druhém stupni základních škol a školách středních. Ovšem pouze ve stěžejních předmětech a formou třídnických hodin.

- Od 27. června povoleny zotavovací akce pro děti do 15 let, co se týká i letních táborů. Školy v přírodě se tak v letošním školním roce už konat nebudou.

- Od 8. června počítá ministerstvo práce a sociálních věcí s tím, že se budou opět moci poskytovat sociální služby na základě individuálního plánování a smluv o poskytování sociálních služeb. O dva týdny později, 22. června, se pak mají otevřít týdenní a denní stacionáře, centra denních služeb, sociálně terapeutické dílny, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (pro všechny cílové skupiny).

Výběr omezení, která budou platit i po 25. květnu:

- Přes postupné uvolňování řady opatření v posledních dvou týdnech zůstávají v platnosti zejména zvýšená hygienická opatření. Zejména se to týká časté dezinfekce obchodních i dalších prostor nebo dodržování dvoumetrového odstupu mezi lidmi, kteří nepatří do společné domácnosti. Zůstává také povinnost nosit roušku, nově ovšem jen v uzavřených prostorech, veřejné dopravě nebo v případě, že jsou lidé od sebe blíže než dva metry.

- Na hromadné akce, do kin, divadel či dalších kulturních institucí může dorazit nejvýše 300 lidí, musejí přitom dodržovat dvoumetrové rozestupy i další hygienická opatření. Od 8. června by se v případě příznivé epidemiologické situace mohl počet zvednout na 500.

- V platnosti zůstává také vyhrazená doba pro nákupy osob starších 65 let (nebo držitelů průkazu ZTP/P starších 50 let) ve větších prodejnách potravin nebo drogerie. Na venkovních trzích je zakázáno prodávat potraviny určené k bezprostřední konzumaci, v samoobsluhách s potravinami musejí být k dispozici jednorázové rukavice (nebo podobný ochrana). Otevírací doba restaurací a dalších provozoven stravovacích služeb je pak omezena na dobu mezi 06:00 a 23:00.

- Zaměstnanci v holičstvích, kadeřnictvích nebo kosmetických salonech budou muset při výkonu práce i nadále používat zdvojenou ochranu dýchacích cest (tedy vedle roušky nosit třeba ještě ochranný štít). Je také zakázáno pořádání vícedenních akcí školami pro děti v mateřských školách nebo pro žáky základních a středních škol a konzervatoří. Až do konce školního roku tak nebudou možné školy v přírodě či vícedenní výlety.

- Omezeno zůstává také fungování základních a středních škol, kam se po žácích posledních ročníků nyní od 25. května vracejí jen žáci prvního stupně, ovšem jen ve skupinách po nejvýše 15 dětech. Pro žáky šestých až osmých tříd ZŠ a prvních až třetích ročníků středních škol počítá vládní plán s realizací konzultací či občasných vzdělávacích aktivit v menších skupinách. Ovšem pouze ve stěžejních předmětech a formou třídnických hodin.

- Nadále platí omezení pro cestování, až do 13. června má platit ochrana vnitřních hranic s Německem a Rakouskem, hranice lze překračovat jen na vybraných přechodech. Nadále platí povinnost předložit při vstupu do země negativní test na nemoc covid-19, případně lidé musejí do karantény. O změně režimu s okolními zeměmi se přitom intenzivně jedná, v současné době se počítá s otevřením hranic se sousedními zeměmi s výjimkou Polska od 15. června.

- I po 25. květnu bude platit zvýšená ochrana obyvatel domovů pro seniory a podobná zařízení. Všichni noví klienti budou muset předtím, než se ubytují, podstoupit vyšetření na přítomnost nového koronaviru s negativním výsledkem.