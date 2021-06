Vůdkyně běloruské opozice se v ČR sejde i se Zemanem a Babišem

Praha - Význačná představitelka běloruské opozice Svjatlana Cichanouská, která příští týden přijede do ČR na pozvání předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS), se sejde také s prezidentem Milošem Zemanem, premiérem Andrejem Babišem (ANO) a ministrem zahraničí Jakubem Kulhánkem (ČSSD). ČTK to dnes potvrdili mluvčí hlavy státu, ministerstva a úřad vlády. Cichanouská bude v Česku od 7. do 10. června.

Vůdkyně běloruské opozice by se měla podle informací ČTK sejít také s představiteli některých parlamentních stran nebo se zástupci běloruské komunity v ČR. S Vystrčilem se sejde v pondělí, se Zemanem a Babišem v úterý. Ve středu pak v rámci schůze horní komory vystoupí s projevem, oznámila dnes ČTK senátní tisková tajemnice Sue Nguyen. V týž den odpoledne se Cichanouská sejde s Kulhánkem.

Český premiér loni v září odmítl oficiální schůzku s Cichanouskou na summitu předsedů vlád zemí visegrádské čtyřky (V4 - Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko). Svůj nesouhlasný postoj zdůvodnil tím, že nechce udělat unáhlený krok, který by nebyl v souladu s celoevropským postojem a nahrál by běloruské propagandě. Babiš později doplnil, že schůzku nepovažovali za dobrý nápad ani tehdejší slovenský premiér Igor Matovič a předseda maďarské vlády Viktor Orbán.

S ohledem na bezpečnostní rizika nebyl kompletní program Cichanouské v ČR zveřejněn. Běloruská politička je ve své zemi stíhána na základě článku trestního zákoníku, který pojednává o výzvách k uchvácení moci. Konkrétním důvodem má být to, že z iniciativy Cichanouské běloruská opozice vytvořila koordinační radu, která si klade za cíl zprostředkování pokojného předání moci v zemi. Hrozí jí od tří do pěti let odnětí svobody. Rusko zařadilo Cichanouskou mezi hledané osoby na základě dohody s Běloruskem.

Západní země by se měly spojit a vytvořit větší tlak na Minsk, řekla Cichanouská

Evropská unie, Spojené státy, Británie a Ukrajina by se měly spojit a vytvořit větší tlak na běloruského autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka a jeho vládu. Agentuře Reuters to dnes řekla Cichanouská během své návštěvy Polska. "Tlak je mocnější, pokud tyto země jednají společně," uvedla politička, která zároveň doufá, že země skupiny G7 se budou příští týden na svém summitu zabývat i tématy navrženými běloruskou opozicí.

Francie uvedla, že by ráda přizvala zástupce Lukašenkových politických oponentů na jednání skupiny nejvyspělejších zemí světa, pokud s tím bude souhlasit hostitelská Británie. Londýn se podle agentury Reuters nechal slyšet, že nemá v plánu zvát další delegace, ale očekává, že státníci zemí G7 situaci v Bělorusku projednají. Skupinu G7 tvoří USA, Kanada, Japonsko, Británie, Německo, Francie a Itálie.

Cichanouská loni v srpnových prezidentských volbách kandidovala proti dlouholetému běloruskému vůdci Alexandru Lukašenkovi. Podle oficiálních výsledků získala 10,1 procenta hlasů. Mnozí se však domnívají, že ve skutečnosti dostala více hlasů než Lukašenko, který oficiálně vyhrál. Výsledky voleb neuznává řada států ani Evropská unie.

Nedlouho po prezidentských volbách Cichanouská odjela do zahraničí, aby se vyhnula zatčení. Našla azyl v Litvě, navštívila Polsko a Německo, kde se sešla s předsedy vlád obou zemí. Usiluje o vypsání nových prezidentských voleb v Bělorusku. Lukašenko podle ní ztratil legitimitu mimo jiné násilným potlačováním pokojných protirežimních demonstrací.

V popředí světového zájmu se Bělorusko ocitlo znovu poté, co jeho bezpečnostní složky v květnu zadržely opozičního novináře Ramana Prataseviče a jeho partnerku Sofii Sapegaovou po vynuceném přistání letadla Ryanair, na jehož palubě dvojice cestovala z Řecka do Litvy. Pratasevič se ve čtvrtek večer objevil v běloruské státní televizi, kde se v rozhovoru v slzách doznal k organizování protivládních protestů a řekl, že Lukašenka respektuje. Pratesevičova rodina a opozice ovšem míní, že rozhovor vznikl pod nátlakem.