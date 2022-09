Vůdce doněckých separatistů uvedl, že Lyman je napůl obklíčen

Moskva - Ukrajinské síly z poloviny obklíčily okupované město Lyman v Donbasu a pravidelně ostřelují silnici z města, připustil dnes vůdce separatistů z mezinárodně neuznávané Doněcké lidové republiky (DNR) Denis Pušilin. Podle analytiků z amerického Institutu pro studium války (ISW) ukrajinské síly již téměř dokončily obklíčení ruského uskupení u Lymanu na severu Doněcké oblasti.

"V tuto chvíli je Lyman z poloviny v obklíčení. Silnici do města Svatove (v sousední Luhanské oblasti) kontrolujeme, ale je pravidelně ostřelována," uvedl Pušilin podle agentury TASS. "Naši muži bojují, přisouváme posily, měli by vydržet, ale nepřítel vrhl do boje také velké síly," dodal s tím, že Ukrajinci posílají do města průzkumné a diverzní skupiny.

Obrana Lymanu se může zhroutit již dnes večer či zítra, což vrhne stín na vyhlášení anexe čtyř ukrajinských regionů Ruskem, upozornil podle ruské redakce BBC analytik Rob Lee z Foreign Policy Research Institute. Pád Lymanu by mohl vést k dalšímu průniku ukrajinských vojsk do hloubi Donbasu.

Pušilinův kancléř Alexej Nikonorov ve čtvrtek v ruské televizi řekl, že situace v Lymanu je těžká, ale ruská vojska zatím odrážejí ukrajinské útoky. "Ukrajinské jednotky pravidelně podnikají pokusy o útok. Nejde o ojedinělé pokusy. Samozřejmě chápeme, že tyto pokusy budou pokračovat, ale v tuto chvíli se je daří odrážet," prohlásil.

Ruští vojenští bloggeři podle ISW předpovídají ruským silám v Lymanu bezprostřední porážku, protože ukrajinské jednotky jsou blízko k obklíčení města.

Pád lymanské "kapsy" bude mít pravděpodobně velmi vážné důsledky pro ruské síly na severu Doněcké oblasti a na západě Luhanské oblasti, domnívají se američtí experti. Může umožnit ozbrojeným silám Ukrajiny začít ohrožovat ruské pozice na západní hranici Luhanské oblasti a v oblasti Severodoněcku a Lysyčansku.

Ruská armáda dobyla Lyman na konci května. Jde o poměrně malé město, ale je strategicky důležité pro obě strany, upozornila BBC. Rusům nástupiště u Lymanu umožňovalo postoupit na Slovjansk a Kramatorsk a dobytí Lymanu také umožnilo přetnout silniční spojení mezi Slovjanskem a Siverskem. Ukrajinské armádě by dobytí Lymanu otevřelo operační prostor k útoku na Svatove a umožnilo ohrozit spěšně budovanou ruskou obranu podél řeky Oskol, anebo udeřit dále na východ směrem k Severodoněcku, ke kterému se ukrajinským silám již podařilo postoupit od západu.

BBC si klade otázku, zda rozhodnutí nestáhnout ruské jednotky z Lymanu je chyba ruského velení, důsledek tlaku Kremlu, anebo úmyslné obětování části sil kvůli vázání jednotek nepřítele podle vzoru ukrajinské obrany Mariupolu na začátku války.