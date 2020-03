Všude je zavřeno, plno je proto v Moravském krasu

Brno - Vládní opatření kvůli šíření nového typu koronaviru pociťují i strážci přírody v Moravském krasu. Vzhledem k tomu, že kulturní a další zařízení jsou uzavřena, do přírody vyrazilo mnohem více lidí, než je obvyklé. ČTK to dnes řekl zástupce vedoucího správy chráněné krajinné oblasti Antonín Tůma.

"Až mne to překvapilo. Okraje lesních cest u silnic v Moravském krasu byly o víkendu zaplněné auty, chuchvalce aut, už ani nebyla místa k dalšímu parkování," uvedl Tůma. Poněkud problematické podle něj ale je, že do přírody vyrazili i lidé, kteří do ní obvykle nechodí a neví, jak se v ní mají chovat.

V neděli večer ale vláda kvůli koronavirové epidemii v celé zemi zakázala volný pohyb lidí s výjimkou cest do zaměstnání, nezbytných cest za rodinou, pro základní životní potřeby nebo k lékaři.

"Z přírodní rezervace Dřínová vyhodil strážce deset trhačů medvědího česneku. To je ale ještě celkem obvyklé, trhači tam bývají. Z Holštejna ale byly hlášeny a pokutovány tři ohně za bílého dne. Když si někdo udělá ohýnek večer a doufá, že už ho nikdo neodhalí, to se dá pochopit, ale za bílého dne ...", popsal víkendovou situaci v Moravském krasu Tůma.

Vzhledem k množství lidí mají strážci o to více obavu o právě probouzející se přírodu. "Probíhá jarní aspekt, tedy příroda se po nepříliš vydařené zimě probouzí k aktivnímu životu, a to patrně o 14 dní dříve než vloni. Začal dříve jarní tah obojživelníků. Začínají hnízdit chránění sokoli. Kvetou koniklece a voní medvědí česnek," uvedl Tůma. To vše může nával lidí ohrozit, poničit. Tůma uvedl, že správa proto vyzve strážce, aby zintenzivnili svoji činnost. Na místě přitom mohou strážci uložit pokutu až do výše 10.000 korun.

Loni strážci v Moravském krasu uložili 49 pokut za přestupky, oproti roku 2018 to byl dvojnásobek. Nejčastěji pokutovali nelegální vjezdy aut mimo silnice, pokutu však uložili například i za vzlet horkovzdušného balonu.

Chráněná krajinná oblast Moravský kras je známá zejména Punkevními jeskyněmi, které jsou říčkou propojeny s propastí Macocha. V CHKO je přes 1100 jeskyní. Veřejnosti je běžně zpřístupněno pět z nich. Ročně je navštíví přes 350.000 turistů. Turisté se do nich nyní nedostanou, jsou také uzavřené.