Vstupenky na MFF v online předprodeji zmizely během pár minut

Karlovy Vary - Online rezervace vstupenek na 54. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech byly vyčerpány zhruba za 20 minut po spuštění systému. Do internetového předprodeje dává festival deset procent lístků, zájem o ně je obrovský. Už před 10:00, kdy se předprodej spustil, bylo pro uživatele obtížné se do přetíženého systému vůbec přihlásit, zjistila ČTK.

Přetížený rezervační systém řada lidí kritizovala na sociálních sítích. Uživatelům se festivalový portál nenačítal nebo se do něj nemohli přihlásit. Po úspěšném přihlášení nicméně bylo oproti předchozím letům možné vstupenky rezervovat ještě i 15 a více minut po spuštění předprodeje, loni bylo vše vyprodáno během pěti minut. "Podařilo se mi rezervovat vstupenky na čtyři filmy z devíti, které jsem měl vybrané. A to jen díky tomu, že jsme se s přítelkyní snažili do systému dostat oba. S přihlášením byly letos opravdu velké problémy," řekl ČTK filmový fanoušek Petr Toman.

Online rezervace umožňuje získat jednu nebo dvě vstupenky až na čtyři promítání za den. Zarezervované vstupenky je pak možné si vyzvednout a zaplatit na hlavní pokladně festivalu v hotelu Thermal. Cena rezervované vstupenky je 80 korun. Festival začíná v Karlových Varech v pátek. Den před tím si diváci budou moci u pokladen zakoupit vstupenky na první dva festivalové dny.

Pořadatelé už představili některé z hlavních hvězd, které se letos festivalu zúčastní. Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii dostane při zahájení festivalu americká herečka a držitelka Oscara a Zlatého glóbu Julianne Mooreová. Zahajovacím filmem festivalu bude snímek Po svatbě, který natočil její manžel, režisér a scenárista Bart Freundlich. Uvedení filmu doprovodí jeden z jeho protagonistů, americký herec a držitel divadelní ceny Tony Billy Crudup.

Křišťálový glóbus převezme v Karlových Varech i Patricia Clarksonová, letošní držitelka Zlatého glóbu za seriál Ostré předměty. Cenu prezidenta karlovarského festivalu dostane kameraman Vladimír Smutný. Z dalších známých tváří se festivalu letos zúčastní například držitel Oscara Casey Affleck.