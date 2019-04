Brno - Trolejbusem, který se v pondělí střetl v centru Brna s tramvají, cestoval z práce i šestadvacetiletý Lukáš Valenta. Byla to rána jako z děla, pak všichni křičeli, byli od krve, řekl ČTK. Sám vyváznul téměř bez zranění. Zraněno bylo 40 lidí, včetně dvou dětí.

"Seděl jsem za řidičem zády po směru jízdy, takže jsem neviděl, co přesně se stalo. Řidič normálně jel, pak najednou rána jak z děla, všichni lítali jako papírový hračky. Byla tam i maminka s kočárkem, miminko vylítlo z kočárku ven. Možná to bylo i dobře, protože ten kočárek pak byl na kaši," řekl.

Když se muž vzpamatoval, miminko začal hledat. "Lidi byli od krve, křičeli strachem nebo bolestí, nepřeju nikomu, aby prožil, co se stalo. Okamžitě jsem začal hledat to miminko, leželo na zemi. Rychle jsem ho vynesl ven, aby náhodou do nás ještě někdo nevlítnul. Maminka pak také vyšla ven, obě jsem je předal záchranné službě, odjely jako první," řekl Valenta.

Sám zraněný téměř není, do nemocnice nemusel. "Bolí mě lopatky, pravá noha. Také mám nějaké boule na hlavě, odřeniny, ale nic to není, ani mě neošetřovali," uvedl muž.

Podle něj bylo štěstí, že v trolejbusu necestovalo ještě více maminek s kočárky. Dvě podle něj vystoupily o zastávku dřív.

Nehoda se stala v pondělí před 14:00 a téměř na šest hodin zablokovala Křenovou ulici. Zranilo se 40 lidí, z toho 13 těžce a středně těžce. Zraněny byly i dvě děti. Ulice byla průjezdná kolem 19:30. V Brně se tvořily velké kolony jak v blízkosti nehody, tak na objízdných trasách. Vznikla škoda kolem dvou milionů korun.