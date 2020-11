Všichni důchodci dostanou v prosinci jednorázově 5000 Kč

Praha - Všichni důchodci dostanou v prosinci jednorázově 5000 korun. Vládní návrh zákona, který výplatu příspěvku předpokládá, dnes podepsal prezident Miloš Zeman. O jeho podpisu informoval Hrad. Rozpočtové náklady se odhadují na 15 miliard korun.

Příspěvek dostanou starobní důchodci i lidé s invalidní nebo s pozůstalostní penzí. Protože vláda s předlohou přišla před krajskými a senátními volbami, opozice mluvila o uplácení voličů. Vláda příspěvek hájila rychlejším růstem cen i tím, že důchodci letos musejí kvůli koronavirové krizi kupovat roušky nebo dezinfekci.

O pětitisícový příspěvek nebudou muset důchodci a důchodkyně podle předlohy sociální správu žádat. Nárok na mimořádné přilepšení budou mít ti, kteří v tento měsíc některou z penzí dostali nebo dostanou a budou ji dál pobírat. Dávku 5000 korun dostanou lidé stejně jako důchod, tedy na účet nebo složenkou.

Příspěvek by mělo obdržet zhruba 2,89 milionu lidí. Nebude podléhat případné exekuci a nebude se zahrnovat do příjmů. Neměl by tak ohrozit pobírání dávek na bydlení či jiných sociálních podpor.

Piráti navzdory nesouhlasu ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) ve Sněmovně prosadili pozměňovací návrh, podle kterého bude pravidelná valorizace důchodů vždy od 1. ledna, nikoli ode dne výplaty lednové splátky penze. Změna bude platit od roku 2022. Protože se lednové výplatní termíny penzí liší, vzniká podle Pirátů mezi důchodci nerovnost.