Vsetínská kapela Žamboši vydala CD Světlojemy, chce předávat radost

Vsetín - Vsetínská folková kapela Žamboši vydala nové album Světlojemy. Frontman skupiny Jan Žamboch do jejího názvu promítl radost ze změny zaměstnání, když opustil práci lesníka a začal se naplno živit psaním a hraním, řekl ČTK. Na nahrávce se podíleli i hudebníci, kteří hráli s Vladimírem Mišíkem nebo Zuzanou Navarovou. Žamboši v minulosti získali tři Ceny Anděl.

S koronavirovou krizí podle Žambocha nálada CD nesouvisí. "Jako autor píšu takové texty, jaký zrovna žiji život, jak je tu na zemi mé duši. V tématech, melodiích, aranžmá, v tom všem se to všechno vždycky na deskách zrcadlilo. Splnil jsem si v pětačtyřiceti sen a začal se konečně živit tím, co mne baví. Jsem šťastný člověk. Naplňuje mne to a cítím vděčnost. Najednou mám vše v jasnějších barvách. A doufám, že je to přenositelné. Proto Světlojemy," řekl ČTK písničkář.

Většina textů vznikla za dva týdny na chatě v Beskydech. Když tam Žamboch odjížděl, neměl žádný nápad, o čem psát. "Melodií vycházejících z kytary mám v hlavě moc, ale témata lovím v podvědomí a taky o ně prosím. Když přišel text písně Dýchej, srazilo mne to na kolena k modlitbě. Když se do něčeho takto hluboce ponoříte, vypnete internet, soustředíte se, musí prostě něco vzniknout. Každý tady na světě žije život plný inspirace, plný osobních dramat, smutku i štěstí. Záleží na každém, jak se chce pro druhé otevírat," řekl Žamboch.

Stejně jako na předchozí desce Louvre se i na novince objevuje vzpomínka na jeho matku. "Zakládám si už dlouho do knížek různé pohledy a vzkazy od lidí. Najít je pak podruhé je někdy docela síla. V písni Nad mlíkem jsem se to pokusil nějak zobecnit na příkladu vypadnutého vzkazu od mámy, když mi nabalila jídlo na cestu vlakem na vojnu a šla spát a já vstával brzy. A tenhle lístek si mne našel podruhé po mnoha letech," uvedl písničkář.

Páté album kapely, kterou spolu s Žambochem tvoří jeho žena Stanislava a Jiří Nedavaška, obsahuje 12 písní. Podílelo se na něm několik hostů včetně Jiřího Zelenky a Františka Raby, kteří nahráli rytmiku. "Vtiskli albu parádní spodek a songy s ním fungovaly už od úplného začátku. Náš bubeník Jura Nedavaška nerad nahrává ve studiu a vždy za sebe vymyslí nějakého skvělého bubeníka, ke kterému pak hledáme basáka," řekl Žamboch.

Za desky To se to hraje... z roku 2006, Přituhuje z roku 2009 a Louvre z roku 2014 získala skupina Ceny Anděl v kategorii folk, případně folk a country. Žambochovi pomohly k tomu, aby se odhodlal jít na volnou nohu.

S kolegy ze skupiny je vděčný, že po pauze způsobené koronavirovými opatřeními může znovu vystupovat před publikem. Bylo pro ně těžké smířit se s tím, že nesmějí koncertovat. "Mnoho kapel uteklo na síť a jejich streamy večer hltily facebook. My to vyzkoušeli a zjistili, že nás to nebaví. Takže jsme čas věnovali nové tvorbě a odpočinku. V létě jsme se všichni nadechli a bylo to potřebné, bez tohoto nádechu bych nejspíš musel zpět do práce," řekl Žamboch. V minulosti vydal i dvě sólové desky.