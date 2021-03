Vsetín postoupil do semifinále, Jihlava si vynutila sedmý zápas

Praha - Hokejisté Vsetína se po Porubě a Kladnu stali třetími semifinalisty play off první ligy. Valaši zdolali v šestém čtvrtfinálovém souboji nováčka Vrchlabí 3:2 ve druhém prodloužení a ovládli sérii 4:2 na zápasy. V čase 90:15 o tom rozhodl pátou brankou v sérii útočník Daniel Klímek. Jihlava si díky výhře v Litoměřicích také 3:2 ve druhém prodloužení vynutila úterní rozhodující sedmý duel doma.

O dvojicích pro semifinále se rozhodne až na Vysočině. Jihlavská Dukla se v případě postupu utká se Vsetínem a vítěz základní části Kladno by hrálo s Porubou. Litoměřice by při úspěchu vyzvaly Kladno a Vsetín by se utkal s Porubou.

Vsetín nedokázal v pátek ve Vrchlabí dovršit postup a nováček se výhrou 6:2 udržel ve hře. Na Lapači šli po 80 sekundách do vedení domácí, poté co při vyloučení Martina Heřmana prostřelil Jakuba Soukupa střelou přes obránce Roman Půček. V 5. minutě ale odpověděl pokusem od modré čáry obránce Michal Hrádek.

V čase 17:02 vrátil Valachům vedení Roman Vlach, který se dostal do úniku a vyzrál na gólmana Vrchlabí blafákem do bekhendu. Ve 34. minutě se po přihrávce Patrika Urbana prosadil na brankovišti Pavel Mrňa, který trefil nejdříve tyč, ale napodruhé už dostal puk za Davida Gábu.

Na další gól se ale čekalo až do času 90:15, kdy Šimon Jenáček našel z pravého kruhu na levém Klímka a dvacetiletý útočník překonal přesouvajícího se Soukupa.

Litoměřice vedly v sérii po třech výhrách za sebou 3:1 na zápasy, ale ani na druhý pokus proměnily postupový mečbol. Od 16. minuty musely dohánět ztrátu, protože při vyloučení Lukáše Stehlíka se po přihrávce Tomáše Čachotského trefil z levého kruhu Matěj Pekr.

Dukla, která do druhého čtvrtfinálového duelu držela sérii sedmi výher, díky kterým skončila druhá v základní části, náskok ztratila v polovině utkání. Při trestu Vlastimila Bilčíka našel Patrik Miškář Lukáše Válka, který se trefil z pozice mezi kruhy. Stav otočil ve 45. minutě střelou od modré čáry Lukáš Stehlík, ale 114 sekund před koncem třetí třetiny vynutil nastavení Tomáš Harkabus.

První prodloužení branku nepřineslo, v druhém se nejdříve hosté ubránili při vyloučení Matěje Zadražila a v čase 88:50 rozhodl obránce Jan Strejček, který si najel mezi kruhy na přihrávku Tomáše Jiránka a na druhý pokus prostřelil Tomáše Krále.

Čtvrtfinále play off první hokejové Chance ligy - 6. zápasy: Litoměřice - Jihlava 2:3 v 2. prodl. (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0, 0:1) Branky: 32. Válek, 45. L. Stehlík - 16. Pekr, 59. T. Harkabus, 89. Strejček. Rozhodčí: Zubzanda, Šindel - Jindra, Kotlík. Vyloučení: 6:8, navíc Marcel - D. Kolář oba 10 min. Využití: 1:1. Bez diváků. Stav série: 3:3. Vsetín - Vrchlabí 3:2 v 2. prodl. (2:1, 0:1, 0:0 - 0:0, 1:0) Branky: 2. R. Půček, 18. Roman Vlach, 91. Klímek - 5. Hrádek, 34. Mrňa. Rozhodčí: Šír, Kika - Zídek, O. Polák. Vyloučení: 7:5. Využití: 1:1. Bez diváků. Konečný stav série: 4:2. Další program: Úterý 30. března - 7. zápas: 17:30 Jihlava - Litoměřice.