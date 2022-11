Praha - Sedmnáctý všesokolský slet se bude v Praze konat od 30. června do 5. července 2024. Program je připravený v Národním divadle, v O2 aréně a na dalších místech. Podle odhadů vedení České obce sokolské (ČOS) by se sletu, který se koná jednou za šest let, mělo v přespříštím roce účastnit zhruba 20.000 cvičenců. Novinářům to dnes řekli starostka ČOS Hana Moučková, náčelník ČOS Petr Svoboda a ředitel Kanceláře ČOS Marek Tesař.

"Toto bude třetí slet, který budu organizovat. Slet připravuje ohromný pracovní tým a výsledek je velká týmová práce. Jedná se o práci autorů skladeb, vedoucích skladeb, cvičenců a dalších. Mottem je proto, že spojujeme. Spojujeme lidi od těch nejmenších po ty nejstarší," řekla Moučková.

Podle vedení ČOS by se podle stávajících odhadů mělo do projektů spojených se sletem zapojit téměř 100.000 sokolů. Diváků z Česka i ze zahraničí by do Prahy mělo přijet asi 40.000. Do příprav se zapojí většina ze zhruba 1000 tělocvičných jednot v Česku. Asi 20.000 sokolů by se mělo účastnit samotného Sletového týdne, jehož náplní budou různé sportovní a kulturní akce.

Cvičenci všech věkových skupin se představí ve 12 hromadných skladbách. Nacvičené choreografie by sokolové mohli stejně jako při 16. všesokolském sletu zacvičit na ploše stadionu Eden. Podle Svobody se o využití stadionu jedná. Připravený je ve sletovém týdnu rovněž doprovodný program. V prostorách Národního divadla se uskuteční slavnostní zahajovací večer, v O2 aréně se bude konat Sokol Gala, tedy přehlídka sokolského výkonnostního sportu kombinovaná s tanečními vystoupeními sokolských folklorních souborů. V plánu je rovněž slavnostní pochod centrem Prahy, jehož trasa povede z Václavského na Staroměstské náměstí.

Plánovaný rozpočet akce se podle Tesaře ještě před energetickou krizí pohyboval na 144 milionech korun, v případě delšího trvání krize by se mohla cena sletu v plánované podobě navýšit. Moučková ČTK řekla, že nelze vyloučit změny v podobě sletu v závislosti na finančních možnostech organizátora. Spolek by chtěl akci stejně jako v minulých letech financovat z vlastních zdrojů, z peněz od partnerů a ze státních dotací. O udělení finanční podpory od státu nyní přípravný sletový tým, jemuž předsedá Moučková, jedná s vládou a stávajícím vedením Národní sportovní agentury. Podle ředitele Kanceláře ČOS ale zatím nemá podporu garantovanou.

Organizace, kterou v únoru 1862 založili Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner, měla velké zásluhy na proniknutí tělovýchovné činnosti mezi nejširší vrstvy obyvatel. Z původně pražského spolku se do konce 19. století stalo celonárodní hnutí. První všesokolský slet se konal v roce 1882.

Nyní spolek v Česku podle informací na svém webu působí v 1000 obcích a městech, má 150.000 členů a spravuje 750 sokoloven. V Praze se naposledy všesokolský slet konal v červenci 2018. Hromadných skladeb se tehdy účastnilo asi 15.000 cvičenců.