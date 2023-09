Všesokolského sletu v roce 2024 se zúčastní skoro 20.000 cvičenců

Praha - Všesokolského sletu se v pražském Edenu na začátku července 2024 zúčastní skoro 20.000 cvičenců. Rozpočet akce je podle pořadatelů více než 150 milionů korun, na financování se má podílet mimo jiné Národní sportovní agentura (NSA). Místo konání festivalu a další podrobnosti dnes novinářům představili pořadatelé sletu.

V pořadí 17. ročník všesokolského sletu se bude konat v týdnu od 30. června 2024 na fotbalovém stadionu Slavie Praha. Na stejném místě byly také předchozí dva ročníky sportovní akce v roce 2012 a 2018. Podle starostky České obce sokolské Hany Moučkové se tak slet v Edenu stává tradicí.

Podle předsedy NSA Ondřeje Šebka je podpora sletu důkazem toho, že stát myslí na sportování a nesoutěžní sport a že vnímá záslužnost činnosti Sokola pro společnost. Dalšími zdroji financí jsou podle organizátorů sletu také příspěvky a účastnické poplatky sokolů, slet podpoří i kraje, hlavní město Praha a další partneři.

V pražském Edenu se sletu ve 12 hromadných skladbách zúčastní 20.000 cvičenců z Česka i ze zahraničí, v celé zemi se do akce zapojí až 100.000 sokolů. Podle náčelníka České obce sokolské Petra Svobody se už do nácviků zapojilo 18.000 cvičenců, před všesokolským sletem je čeká nácvik v jednotách a následně oblastní a krajské slety. Největší zájem je podle něj o skladby pro ženy a seniorky, ale také o hromadnou dětskou skladbu, do které se chce podle Svobody zapojit více než 2500 dětí.

Všesokolský slet nabídne kromě hromadných skladeb v Edenu také sletový průvod Prahou, ekumenickou mši v katedrále svatého Víta na Hradě nebo sportovní vystoupení Sokol Gala v O2 aréně.

Podle ředitele kanceláře České obce sokolské Marka Tesaře je cílem sletu ukázat se veřejnosti jako moderní spolek. Akce má podle něj také ambice propojovat sport a umění, proto vyzvali ke spolupráci Jaromíra Švejdíka známého pod pseudonymem Jaromír 99, který na slet připravil 12 grafik. Motto události je Slet spojuje, podle Tesaře se odkazuje k tomu, že Sokol má schopnost spojovat lidi napříč generacemi, kraji i národy. Motto graficky zpracovala Petra Dočekalová, která na začátku letošního roku vytvořila písmo pro slib prezidenta republiky.

První všesokolský slet se konal 18. června 1882 na pražském Střeleckém ostrově, dvě dekády činnosti Sokola tehdy oslavilo 720 cvičících. Později se počty účastníků sletů pohybovaly až ve stovkách tisíc. Sokol byl v 19. století třikrát zakázán, naposled svou činnost obnovil po listopadu 1989, přitáhnout statisíce zájemců o cvičení se mu ale i kvůli dlouhým čtyřem dekádám nečinnosti už nepodařilo. Organizace má dnes 160.000 členů rozptýlených po Česku ve více než 1000 tělocvičných jednot. Sokol existuje v 18 zemích.