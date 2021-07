Všechny soupeře totálně eliminoval, to byl klíč, řekl Krpálkův trenér

Tokio - Skvěle takticky zvládnutými zápasy se Lukáš Krpálek prodral ke svému druhému olympijskému triumfu. Podle trenéra Petra Laciny se ziskem zlaté medaile v Tokiu zařadil mezi legendy juda.

Když Lacina popisoval jednotlivé Krpálkovy výhry v soutěži, opakovaně vyzdvihl skvěle vedený boj ze strany svého svěřence. "Naprosto eliminoval veškeré techniky a způsob boje soupeřů. Neudělal jedinou chybu. Totálně je eliminoval, to byl klíč úspěchu," konstatoval Lacina.

Kouč si s Krpálkem před každým duelem soupeře zanalyzují na videu. "Co jim nesedí, s čím mají problémy, jakým způsobem je ostatní porazili," popsal Lacina. Poté vymyslí, jak na to aplikovat styl českého judisty. "A on to tam pak zázračným, neuvěřitelným způsobem dá," řekl trenér.

V prvním souboji si Krpálek poradil s Džavádem Mahdžúbem z týmu uprchlíků. Měl z něj po nedávné prohře v Praze trošku obavy. "Říkal jsem mu, že když bude držet pozici levá levá, tak to musí klapnout takticky, a vyšlo to. Říkal, že byl (soupeř) ukrutně silnej," uvedl Lacina.

Ve čtvrtfinále narazil Krpálek na Uzbeka Bekmuroda Oltibojeva, který své první dva soupeře jasně porazil. "Zahodil Mongolce a za pár vteřin i (Nizozemce) Grola. Krpoš ho pojmenoval vzpěračem, byl to další extrémní silák, ale znovu to výborně ustál a bodoval," nešetřil chválou trenér.

Semifinálový souboj svedl Krpálek s domácím Hisajošim Harasawou. A základem bylo pozičně uhlídat Japoncův oblíbený chvat uči mata. "Věděl jsem, že když tohle Lukáš uhlídá, tak ho utahá a někde nachytá. Neudělal opět chybu a byl lepší. Měl dobré tvrdé silné útoky, až se jedno osoto gari ujalo na bok a bylo z toho vítězné wazari v prodloužení," uvedl kouč.

I ve finále Krpálek předvedl svoji vyzrálost. Gruzínec Guram Tutišvili ho v minulosti dvakrát rychle porazil. "Musel přečkat první polovinu dobrým taktickým bojem," řekl Lacina. To se povedlo, Krpálek sice dostal za pasivitu dvě žluté karty, ale trenér byl v klidu. "Tutišvili šel po polovině se silami lehce dolů. Nebyl už tak rychlý a začalo se to překlápět. A skončilo to, jak to skončilo. Lukáš zablokoval pomalejší útok, ale šel do kontru a následovalo držení," líčil s úsměvem Lacina.

Ocenil, že Krpálek ve všech zápasech dokázal bodovat. V olympijském turnaji se totiž moc netrestalo. "Takže bylo potřeba bodovat na zemi nebo chvatem. Byl dobře připravený kondičně, technicky, proto se to povedlo," řekl Lacina. Krpálek se tak stal po výhře v Riu do 100 kilogramů i králem nejtěžší kategorie, což dokázal jako první v historii olympiád. "V historii juda je asi úplně nejvýš, nikdo to nedokázal. Jen Japonec Nomura se pyšní třemi zlatými medailemi. Což ještě může mistr Krpálek udělat," řekl Lacina směrem k hrám v Paříži 2024.

Když Krpálek přišel z tatami, tak na Lacinu skočil a trenér chvilku držel 111 kg těžkého judistu v náruči. "Vteřinu jsem se bál, ale pak jsem si vzpomněl, že jsem tady byl každý den v posilovně. Takže jsem cítil, že jsem zpevněnější, a normálně jsem ho udržel," líčil Lacina. Vzápětí se role vyměnili a Krpálek ho zvedl do vzduchu. "Ta druhá varianta byla lepší," smál se kouč.

Moc si nepamatoval, co si říkali. "Asi že jsme to dokázali, že je to neskutečný," pátral v paměti. Proč měl v očích slzy dojetí, to ale věděl. "Říkal, že mi moc děkuje," řekl Lacina.

Krpálek se pro Paříž možná vrátí do kategorie pod sto kilo

Za tři roky se chce judista Lukáše Krpálek pokusit zkompletovat zlatý olympijský hattrick. A zatímco dnes v Tokiu ovládl nejtěžší váhovou kategorii nad sto kilogramů, v Paříži v roce 2024 by se mohl na tatami prát opět v kategorii do sto kilogramů, v které slavil první olympijský vavřín před pěti lety v Riu de Janeiro.

"Před olympiádou v Tokiu jsem plánoval, že bych možná udělal comeback do sto kilogramů. Teď jsem ale hodně na vážkách. Uvidíme, necháme si to rozležet v hlavě. Bude dost času na to nechat si to uležet a promyslet, co bude dál," řekl Krpálek v Tokiu. "Je to daleko. Motivace se ještě vyvine, ale bylo by to zajímavý se vrátit zpátky a byl by to zajímavý příběh," řekl kouč Petr Lacina.

Důvodem případného návratu je náročnost soubojů s těžkými soupeři. "Už se mu nechce tahat s těma paštikama, silákama," řekl Lacina a Krpálek přitakal, že je ze soupeřů, kteří jsou váhově těžší, dost zničený. "Jsou to pro mě fakt nesmírně obtížné zápasy, protože oni jsou na tom výborně silově a já tu sílu mám trochu jinou. Jsem spíš vytrvalostně silově založený. Trochu mi znechucují judo, ale uvidíme, co nás napadne, co vymyslíme a kde se vrátím," řekl třicetiletý judista.

Do konce roku chce nabrat nové síly do dalšího cyklu, aby třeba zvládl zajímavou kombinaci. "Že se zkusím prát ve dvou váhovkách a v květnu, až začne olympijská kvalifikace, tak se rozhodneme, co pro mě bude lepší. Jestli startovat v nižší, nebo vyšší," uvedl Krpálek.