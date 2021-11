Všechny sněmovní výbory mají nové předsedy, petiční povede Okamura

Praha - Všechny sněmovní výbory mají nově zvolené předsedy a také místopředsedy. Dnes poslanci vybrali na ustavujících schůzích vedení zbývajících sedmi z 18 výborů, které Sněmovna v tomto volebním období zřídila. Například petiční výbor povede neúspěšný kandidát na místopředsedu dolní komory, lídr SPD Tomio Okamura. Většina předsedů výborů se ujme svých funkcí po pátečním potvrzení sněmovním plénem.

Nominanti hnutí ANO budou podle politických dohod v čele šesti výborů, občanští demokraté povedou tři výbory. Hnutí STAN, KDU-ČSL a SPD budou mít po pátečním potvrzení předsedy vždy dvou výborů. Poslanci TOP 09 povedou tři výbory včetně organizačního, jemuž předsedá Markéta Pekarová Adamová z titulu funkce předsedkyně dolní komory. Piráti, kteří mají čtyři z 200 poslanců, nepovedou žádný výbor.

Volba všech předsedů i místopředsedů výborů se konala v souladu s politickými dohodami bez kontroverzí a byla jednomyslná. Okamuru navrhl do čela petičního výboru jeho bratr Hayato Okamura (KDU-ČSL), byť se oba bratři kvůli názorovým rozdílům léta nestýkali. V minulém volebním období výbor vedla Helena Válková (ANO), která se už dříve stala předsedkyní mandátového a imunitního výboru. Tento výbor zřizuje dolní komora jako první, protože musí ověřit mandáty všech nově zvolených poslanců.

Pouze evropský výbor bude mít stejného předsedu jako v minulém, a dokonce i předminulém volebním období. Už třetí období jej povede lidovec Ondřej Benešík. Do čela branného výboru dnes členové zvolili lékaře Miloslava Janulíka a do čela výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj valaškomeziříčského starostu Roberta Stržínka (oba ANO). Je možné, že předsedy budou jen dočasně. Podle kuloárových informací by je hnutí ANO mohlo v budoucnu nahradit dosluhujícími ministry obrany Lubomírem Metnarem a pro místní rozvoj Klárou Dostálovou. Metnar a Dostálová kvůli členství ve vládě zatím ve výborech být nemohou. V minulém volebním období vedla výbor pro obranu nynější kandidátka na ministryni obrany Jana Černochová (ODS) a správní výbor předseda Pirátů Ivan Bartoš, který se má stát ministrem pro místní rozvoj.

Volebnímu výboru, který má na starosti média, bude předsedat Aleš Juchelka (ANO), dosud jej vedl jeho kolega z hnutí Stanislav Berkovec. Lékaře, někdejšího pražského primátora Bohuslava Svobodu (ODS) zvolili členové do čela zdravotnického výboru, v minulém volebním období byl jeho místopředsedou. Bývalá předsedkyně Věra Adámková (ANO) zaujala nově jednu z místopředsednických pozic. Předsedou kontrolního výboru dnes poslanci zvolili Radovana Vícha z SPD. Rovněž v tomto výboru obsadil někdejší předseda Roman Kubíček (ANO) místopředsednický post.

Členové devíti výboru zvolili jejích vedení ve středu. Například rozpočtový výbor povede někdejší plzeňský hejtman Josef Bernard (STAN) a ústavně-právně výbor bývalý předseda dolní komory a neúspěšný kandidát na jejího místopředsedu Radek Vondráček (ANO). Oba výbory jsou pokládány ve Sněmovně za klíčové. Bezpečnostnímu výboru bude předsedat Pavel Žáček (ODS), jenž byl v minulém volebním období jeho místopředsedou. Výbor pro životní prostředí povede Jana Krutáková (STAN), která v něm působila i v předchozích čtyřech letech. Do čela hospodářského výboru zvolili poslanci jeho bývalého místopředsedu Ivana Adamce (ODS) a v čele zemědělského výboru vystřídal Jaroslava Faltýnka (ANO) staronový poslanec TOP 09 Michal Kučera. Předsedou sociálního výboru poslanci zvolili lidovce Víta Kaňkovského, který v něm působí od roku 2014. Zahraniční výbor povede Marek Ženíšek (TOP 09) a do čela školského výboru členové zvolili moravskoslezského hejtmana Ivo Vondráka (ANO).

Výbory se zabývají odbornými oblastmi podle svého zaměření a působnosti. Posuzují v tomto směru například návrhy zákonů, jednotlivé kapitoly státního rozpočtu a různé informativní nebo koncepční materiály.

Přehled nově zvolených předsedů výborů:

Výbor Předseda Hospodářský výbor Ivan Adamec (ODS) Kontrolní výbor Radovan Vích (SPD) Mandátový a imunitní výbor Helena Válková (ANO) Organizační výbor Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) Petiční výbor Tomio Okamura (SPD) Rozpočtový výbor Josef Bernard (STAN) Ústavně-právní výbor Radek Vondráček (ANO) Volební výbor Aleš Juchelka (ANO) Výbor pro bezpečnost Pavel Žáček (ODS) Výbor pro evropské záležitosti Ondřej Benešík (KDU-ČSL) Výbor pro obranu Miloslav Janulík (ANO) Výbor pro sociální politiku Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Ivo Vondrák (ANO) Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Robert Stržínek (ANO) Výbor pro zdravotnictví Bohuslav Svoboda (ODS) Výbor pro životní prostředí Jana Krutáková (STAN) Zahraniční výbor Marek Ženíšek (TOP 09) Zemědělský výbor Michal Kučera (TOP 09)