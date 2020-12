Všechny důchody se zvyšují, průměrná penze roste o 839 Kč

Praha - Starobní, invalidní a pozůstalostní penze se ode dneška zvyšují. Všichni důchodci a důchodkyně dostanou 60 korun navíc a k tomu se jim o 7,1 procenta zvedá zásluhová část jejich důchodu. Průměrný starobní důchod tak roste celkem o 839 korun. O nižší částku si přilepší lidé, kteří pobírali dosud měsíčně méně než 14.449 korun. Navýšení penzí upravuje vládní nařízení, které začíná dnes platit. Podle schváleného rozpočtu by do důchodů mělo letos putovat téměř 537 miliard korun. Je to zhruba 30 procent výdajů státu.

Navýšení penzí nařizuje vládě zákon. Podle něj se mají důchody zvyšovat pravidelně vždy od ledna o růst cen a polovinu růstu reálných mezd. Kabinet tentokrát upravuje penze přesně podle zákonných pravidel.

Důchod se skládá ze solidární pevné části a ze zásluhové procentní výměry podle odpracovaných let a odvodů z výdělků. Pevná část je pro všechny stejná a má odpovídat desetině průměrné mzdy v zemi. Letos se zvedá právě o 60 korun na 3550 korun. Zbývající část přidání putuje do procentního dílu, který roste o 7,1 procenta. Průměrná starobní penze by tak měla podle ministerstva práce činit 15.336 korun. Vláda tak plní slib, že průměrný důchod do letošních podzimních sněmovních voleb dosáhne 15.000 korun.

Stejně jako procentní výměra se zvyšují i příspěvky k penzi pro odbojáře, vězně komunismu a pozůstalé po nich. Rostou také o 7,1 procenta.

Na letošní valorizaci je potřeba podle dřívějších informací asi 29 miliard korun. Ministerstvo práce v podkladech k nařízení neuvedlo, kolik peněz bude navýšení penzí v tomto roce stát. Zmínilo pouze, že "ekonomické důsledky jsou zahrnuty do výdajů na důchodové pojištění v návrhu státního rozpočtu na rok 2021". Podle rozpočtu by se na důchodovém pojištění mělo vybrat zhruba 490,66 miliardy korun a na penzích by se mělo vyplatit 536,78 miliardy.

Podle expertů i některých politiků je nynější rozpočet s celkovým schodkem 320 miliard korun nereálný. Počítá totiž s vyšším ekonomickým růstem a nezahrnuje daňový balíček. V prvním čtvrtletí se očekává novela. Penzí se to ale nedotkne. Patří mezi takzvané mandatorní výdaje, které stát musí vyplatit.