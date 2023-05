Všechny akcie na trhu Start se budou od září obchodovat v kontinuálním režimu

Praha - Všechny akcie na trhu Start pražské burzy se budou od září obchodovat v?kontinuálním režimu od 08:50 do 16:25, tedy stejným způsobem jako ostatní akcie na trzích Prime, Standard a Free. Novinářům to dnes řekl generální ředitel Burzy cenných papírů Praha Petr Koblic. Doposud se obchodovaly denně v?rámci samostatné aukce v?časech od 09:00 do 12:35.

"Cílem zavedení režimu kontinuálního obchodování je zejména posílení transparentnosti. Pro investory bude tento způsob obchodování přehlednější. Sekundárním efektem může být i vyšší likvidita, byť ta není tím hlavním motivem této úpravy," uvedl Koblic.

Burza také zahájí výpočet indexu PX Start během čtvrtého čtvrtletí letošního roku. Index bude počítán jednou denně ze závěrečných cen, půjde tedy o takzvaný cenový index, jakým je například index PX-Glob.

Trh Start, který je určen pro malé a střední firmy, zahájil činnost před pěti lety. Doposud na trh vstoupilo 14 firem, kterým se od více než 10.000 investorů podařilo získat přes dvě miliardy Kč. V?rámci primárních úpisů bylo podáno přes 10.000 pokynů, z?nichž bylo spárováno téměř 8000 objednávek. Momentálně se na trhu obchoduje 13 firem a v?letošním roce se na vstup připravuje několik dalších emitentů, upozornil Koblic.

Doposud největším primárním úpisem na trhu Start byla společnost Gevorkyan, která od investorů získala více než 727 milionů Kč. Jde současně o první slovenskou společnost vůbec, která na trh vstoupila.

Primárním cílem při tvorbě pravidel trhu Start bylo na straně emitentů snížit bariéru vstupu na trh na co nejnižší úroveň, ovšem při zachování vysoké míry transparentnosti. Pro investory přináší trh možnost investic do menších českých a slovenských firem. Mezi investory patří drobní investoři, lokální investiční fondy a IPO fond Národní rozvojové banky.

Burza cenných papírů Praha je největším a nejstarším organizátorem trhu s cennými papíry v ČR. Spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří skupinu PX, jejíž nejvýznamnější společností je vedle burzy Centrální depozitář cenných papírů. Pražská burza je z 99,54 procenta dceřinou společností Burzy cenných papírů Vídeň.