VS v Olomouci uložil manželům z Polska osm let za obchody s nápojem šamanů

Olomouc - Za nelegální obchody s psychotropním nápojem připraveným podle starého receptu peruánských šamanů dnes olomoucký vrchní soud uložil polskému manželskému páru Jaroslawovi a Karolíně Kordysovým osm let vězení. Výrazně tak zvýšil trest obžalované, kterou původně ostravský krajský soud poslal do vězení na 5,5 roku. Jejímu muži naopak trest o půl roku snížil. Třetímu obžalovanému Petru Kanawkovi, který se podílel na dovozu nápoje ayahuasca z odvaru z lián, který je v Česku na rozdíl od Peru na seznamu drog, soud potvrdil podmíněný trest. Všechny tři soud z ČR vyhostil.

"Trestní sazba je v tomto případě nastavena osm až 12 let. V případě pana Kordyse jsme provedli drobnou korekci, u obžalované to byla zásadnější korekce. Podle nás se oba dopustili stejného jednání, jako spolupachatelé, není jediný důvod, aby někdo z nich byl zvýhodněn," uvedl předseda senátu Vladimír Hendrych. Dodal, že zde nejsou podmínky pro uložení trestu pod spodní hranici trestní sazby. Poukázal na dlouhou dobu páchané trestné činnosti i množství klientů. Oba ale poslal do mírnějšího typu věznice a upustil od zabavení nemovitosti na Novojičínsku, kde se ceremonie odehrávaly.

Trojice si podle obžaloby od roku 2015 do předloňského října nechávala z Peru posílat koncentrát nápoje ayahuasca, který obsahuje v Česku zakázanou halucinogenní látku DMT. Nápoj využívají údajně už 5000 let k rituálním účelům šamani v peruánské džungli. Převážně v Česku pak obžalovaní pořádali pro zahraniční klientelu rituály, při kterých jim nápoj s drogou podávali. Do Česka podle soudu postupně dostali přes 200 kilogramů koncentrátu, ze kterého naředěním získali asi 300 litrů nápoje.

Podle rozsudku uspořádali nejméně sto rituálů, kterých se účastnilo přibližně 1300 klientů. Od svých klientů inkasovali celkem přes deset milionů korun. Zaměřovali se výhradně na klienty z Polska či Německa a Dánska, podle soudu tak chtěli ztížit své případné odhalení. Obžalovaní vinu celou dobu popírali. Kordys dnes u soudu zopakoval, že nikdy psychotropní látku nenabízel a neprodával. "Nejsem člověk, který by sem přijel a vydělával zde peníze," uvedl Kordys. Podle obhájců ayahuascu s DMT požíval jen on sám, klienti měli k dispozici nápoj bez této látky a ceremonie spočívaly na vlastní metodě s využitím ayahuascy bez DMT.

Obhájci také poukázali na to, že i podle předních českých expertů je látka s DMT zařazena na seznam zakázaných látek nesprávně, už s ohledem na to, že na ni nevzniká závislost a nezpůsobuje zdravotní rizika. "Je dobře, že se vede debata, zda má být látka DMT zakázána nebo ne. Jediné, čím je soud vázán, je zákon. Tady je to jasné, DMT je zakázaná látka a pro nás je bezpředmětné, zda jde o léčivý aparát a zda to byl omyl ji na tento seznam uvést," doplnil soudce.

Ayahuascu lze pode odborníků považovat za psychedelikum. Mění smyslové vnímání, vnímání času i myšlení a zesiluje emoční prožívání. Nápoj se připravuje z liány banisteriopsis caapi, používají ho amazonští domorodci. Ve 20. století vznikly církve užívající ayahuascu jako svátost.