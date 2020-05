Vřídelní kolonáda se opět otevřela lidem, opravy ale pokračují

V Karlových Varech byly 25. května 2020 znovu otevřeny prameny a kolonády. I přes postupné uvolňování opatření proti koronaviru se hosté do lázeňské zóny vrací jenom velice pomalu. Na snímku je Vřídelní kolonáda.

V Karlových Varech byly 25. května 2020 znovu otevřeny prameny a kolonády. I přes postupné uvolňování opatření proti koronaviru se hosté do lázeňské zóny vrací jenom velice pomalu. Na snímku je Vřídelní kolonáda. ČTK/Kubeš Slavomír

Karlovy Vary - V Karlových Varech se po uvolnění protikoronavirových opatření znovu otevřela pro veřejnost Vřídelní kolonáda. Kvůli probíhající rekonstrukci se ale lidé i nadále nedostanou do vřídelního sálu. Celý objekt byl kvůli vládním nařízením uzavřen od 13. března.

Znovu volně přístupná jsou pítka s vývěrem Vřídla, obnoven bude i prodej suvenýrů. Zatím ale funguje jen několik prodejních stánků. Zákazníků totiž zatím moc není a po dnešním otevření kolonády v 10:00 bylo návštěvníků jen několik. I nadále zůstává uzavřená hala s vývěrem nejznámějšího karlovarského pramene, která prochází rekonstrukcí.

Podle náměstka primátorky Karlových Varů Petra Bursíka (ODS) práce na opravách havarijního stavu kolonády pokračují, ale termín dokončení se zřejmě protáhne, a to až do příštího roku. Původně město chtělo dokončit opravy do zahájení letošní sezony.

"Opravená je střešní konstrukce, nosná konstrukce podhledu a je instalován nový pohled. Je odstraněno prostorové lešení a proběhlo výběrové řízení na odstranění a zhotovení nové konstrukce mezi suterénem a vřídelní halou," popsal Bursík. Město také zadalo zpracování posudků na stav skleněného jehlanu nad kolonádou. Právě zadávání zakázek výběrovým řízením podle Bursíka termíny dokončení oprav prodlužuje.

Vřídelní kolonáda je na rozdíl od dalších karlovarských kolonád uzavřená budova. Prameny v ostatních kolonádách byly pro veřejnost uzavřeny od 1. dubna a znovu zpřístupněny už 27. dubna. Počet lázeňských hostů je ale vzhledem k uzavření hranic a tomu, že až do dnešního dne mohly lázeňské domy ubytovávat jen klienty na komplexní lázeňskou léčbu hrazenou zdravotními pojišťovnami, minimální.