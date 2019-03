Olomouc - Olomoucký vrchní soud dnes vynese rozsudek v případu šestice obžalovaných z ostravské větve kauzy metanol. Krajský soud jim za za ohrožování zdraví závadnými potravinami uložil tresty vězení v rozmezí od pěti let a čtyř měsíců do osmi let a čtyř měsíců. Vrchní soud měl původně rozsudek vynést už 21. února, jednání však zhatilo anonymní oznámení o bombě v budově soudu. Jde o poslední hlavní obžalované v této kauze, podle obžaloby otrávený alkohol od hlavních distributorů dodávali do Havířova i na Přerovsko, několik lidí po jeho pití zemřelo.

Státní zástupce u pěti z šesti obžalovaných žádá vyšší tresty. Poukazuje především na fatální následek v podobě úmrtí více lidí, způsobení těžké újmy na zdraví a bezprostřední ohrožení života dalších lidí. Obžalovaní však vinu popírají, podle nich neexistují přímé důkazy, které by je se smrtící směsí alkoholu pojily. Odvolací soud žádají většinou o zproštění.

Podle obžaloby dostal na severní Moravu otrávený alkohol prodejce Martin Jirout, jemuž vrchní soud dříve potvrdil v hlavní větvi kauzy devět let. Zprostředkoval dodávku asi 2300 litrů alkoholu otráveného metanolem pro obžalovaného Michala Klösela do Havířova. Alkohol se poté podle obžaloby přes distributory Martina Posládka, Martina Svobodu a Václava Zlámala dostal ke spotřebitelům, pět lidí po jeho konzumaci zemřelo.

Další obžalovaný Petr Čagan podle obžaloby opatřil Bohumilu Malátkovi 150 litrů alkoholu, po jehož vypití zemřeli na Přerovsku dva lidé. Čagan podle obžaloby dodal i alkohol do Brna, kde jeho konzumaci nepřežil další muž.

Metanolová kauza je z roku 2012, vyžádala si pět desítek životů, řada lidí již byla kvůli tomu odsouzena.