Ilustrační foto - Krajský soud v Ostravě potrestal 28. června 2018 tři mladé muže za zapálení vzácného dřevěného kostela v Třinci-Gutech vězením na 3,5 roku, osm a devět let. Nejvyšší trest dostal muž, který akci vymyslel. Oheň způsobil v létě 2017 škodu přesahující 20 milionů korun, historická škoda je ale nevyčíslitelná. ČTK/Sznapka Petr

Olomouc - Před olomouckým vrchním soudem dnes stane trojice mladíků obžalovaná z loňského úmyslného zapálení vzácného dřevěného kostela v Třinci - Gutech. Proti původnímu rozsudku, který je poslal do vězení za obecné ohrožení na 3,5, osm a devět let, se odvolali všichni obžalovaní. Odvolání podal i žalobce, a to v neprospěch Jakuba Hurníka, který je nepravomocně odsouzen k osmiletému trestu. Oheň loni v létě způsobil škodu přesahující 20 milionů korun, historická škoda je však nevyčíslitelná.

Jednání bude zřejmě neveřejné, jednomu z mladíků totiž v době žhářského útoku ještě nebylo 18 let. Právě nejmladší útočník, který se na zapálení kostela podílel dva dny před dosažením plnoletosti, dostal kvůli svému věku nejnižší trest - 3,5 roku vězení. Odvolání podal pouze proti trestu, podle něj je nepřiměřeně přísný. Nejvyšší trest dostal dvacetiletý Jan Bortel, který podle obžaloby akci vymyslel. Odvolal se proti výroku o vině i o trestu. Tvrdí, že neměli vážný úmysl kostel zapálit, přičemž on sám kostel nezapálil. Odvolání podal i stejně starý Jakub Hurník, který podle žalobce hochy na místo dovezl. Také on napadá vinu i trest, hájí se tím, že o úmyslu zapálit kostel nevěděl.

Žalobce se odvolal v neprospěch obžalovaného Hurníka, tomuto obžalovanému chce navíc uložit zákaz řízení motorových vozidel, neboť jeho pomoc k trestnému činu spočívala v tom, že spoluobžalované odvezl na místo činu. Státní zástupce přitom po vyhlášení rozsudku zvažoval i případné odvolání ve prospěch obžalovaných. Uložené tresty totiž byly vyšší, než sám požadoval.

Vzácný dřevěný kostel ze 16. století zapálili mladíci z Ostravska a Frýdecko-Místecka loni v srpnu. Kostel Božího Těla ze 16. století byl národní kulturní památkou. Požár způsobil na mobiliáři církevní památky škodu téměř 6,7 milionu korun. Škoda na budově kostela byla vyčíslena na 14 milionů.