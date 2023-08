Vrchní soud potvrdil verdikt soudu, který Kramnému zamítl obnovu řízení

Olomouc - Olomoucký vrchní soud potvrdil rozhodnutí ostravského krajského soudu, který letos v únoru zamítl návrh na obnovu řízení u Petra Kramného odsouzeného za vraždu manželky a dcery k 28 letům vězení. Vyplývá to z informací na portálu e-justice, podle něj se případem na základě stížnosti Kramného zabývali soudci vrchního soudu v úterý. Mluvčí soudu Stanislav Cik ČTK řekl, že šlo o neveřejné zasedání. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí ještě účastníci řízení neobdrželi, nemohl výsledek jednání komentovat. Ze stejného důvodu nechtěla věc komentovat ani Kramného obhájkyně Jana Rejžková.

Krajský soud v Ostravě návrh na obnovu řízení zamítl 10. února. Kramný toto rozhodnutí napadl stížností, kterou obdržel v březnu olomoucký vrchní soud. Senát o jeho stížnosti v neveřejném jednání rozhodoval 22. srpna, kdy bylo podle portálu e-justice rozhodnutí soudu I. stupně potvrzeno. "Bylo to v neveřejném zasedání a rozhodnutí nemají účastníci řízení," řekl mluvčí.

Ostravský krajský soud v únoru uvedl, že odsouzený a jeho advokátka Jana Rejžková nepředložili nové důkazy, které by mohly původní rozsudek zvrátit. Návrh na obnovu řízení podal prostřednictvím své advokátky Kramný. K návrhu se připojila i jeho matka. Návrh na obnovu řízení se opíral o dva okruhy údajně nových důkazů. Jedním byly policejní odposlechy a záznamy telefonních hovorů. Obhajoba upozorňovala například na nepřesný přepis. Soudkyně ostravského soudu ale uvedla, že zvukové záznamy a jejich přepisy jsou součástí spisu a nejde tedy o žádný nový důkaz.

Podobně senát vyhodnotil i nové znalecké posudky. Obhajoba předložila tři a podílelo se na nich pět znalců. "Za nový důkaz je posudek považován, když obsahuje nové informace či když byly použity nové vědecké metody," uvedla soudkyně. Dodala, že senát nepochybuje o odborné erudici znalců, ale posudky jako nový důkaz nepřijal. Podle soudkyně Šárky Skalské jde jen o jiný názor.

Obhájkyně Kramného Jana Rejžková už v únoru u krajského soudu uvedla, že v případě neúspěchu se chce se stížností obrátit na Ústavní soud. Dnes svůj postup nechtěla komentovat. "Dokud se neseznámím s obsahem toho rozhodnutí, tak se nemůžu vyjadřovat k něčemu, co jsem nepřečetla. Opravdu jsem si teď kontrolovala datovou schránku a nebylo mi nic doručeno a logicky ani nemůže být, protože se to doručuje přes krajský soud a to jaksi trvá," řekla dnes ČTK Rejžková.

Kramný podle obžaloby a platného rozsudku v roce 2013 zavraždil v egyptském hotelu svou manželku a dceru elektrickým proudem. Řešil tak zřejmě dlouhodobé spory v rodině. V roce 2016 byl odsouzen k osmadvacetiletému trestu na základě nepřímých důkazů. Rozsudek pak potvrdil i Vrchní soud v Olomouci, Nejvyšší soud v Brně a Ústavní soud.