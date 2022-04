Vrchní generál USA chce nové základny na východě Evropy, bez trvalých posádek

Washington - Nejvýše postavený americký generál doporučil v reakci na ruskou hrozbu vytvořit v Pobaltí, Polsku či Rumunsku nové americké základny, na nichž by rotovaly skupiny vojáků. Šéf sboru náčelníků štábů Mark Milley tuto myšlenku dnes formuloval při slyšení ve výboru Sněmovny reprezentantů. Vyjádřil při tom názor, že řada zemí na východě Evropy by velmi ráda hostila americké mise a mimo jiné by zaplatila za vybudování základen.

Milley společně s americkým ministrem obrany Lloydem Austinem vystoupil na jednání věnovaném navrhovanému rozpočtu pro další fiskální rok, kongresmani se ale zpočátku soustředili na ruskou válku proti Ukrajině a snahy posílit bezpečnost v Evropě, píše agentura AP. Milley byl při tom tázán, jak je třeba postupovat v souvislosti s východním křídlem NATO, jehož členové se obávají ruské agrese.

"Já bych doporučoval vytvořit trvalé základny, ale nikoli trvalé nasazení (jednotek), čímž byste efekt trvalosti získali rotací sil proudících permanentními základnami," odpověděl Milley. Ministr Austin naznačil, že jakákoli snaha rozšířit přítomnost na východě Evropy by nebyla realizovaná okamžitě a že o návrzích se pravděpodobně bude diskutovat na červnovém summitu NATO.

"Domnívám se, že mnozí z našich evropských spojenců, zejména pobaltské země, Polsko a Rumunsko a jiní, jsou velmi, velmi ochotní zřídit permanentní základny. Postaví je, zaplatí za ně," řekl v této souvislosti generál Milley. Agentura AFP podotýká, že USA mají v Evropě dlouhodobě nasazených 67.000 vojáků, většinu z nich v Německu, Británii a Itálii. Otázka nových základen na východě Evropy podle ní nabírá na naléhavosti ve světle vpádu ruských vojsk na Ukrajinu.

Součástí dnešního slyšení v Kongresu byla také poměrně ostrá výměna názorů mezi ministrem Lloydem a republikánským zákonodárcem Mattem Gaetzem, který kritizoval Pentagon za některé predikce, mimo jiné ohledně šancí Ukrajiny v konfliktu s Ruskem. "Napadlo vás, že Rusko neovládlo Ukrajinu díky tomu, co jsme my udělali? A co udělali naši spojenci? Přemýšlel jste o tom někdy?" řekl v jisté chvíli Llyod kongresmanovi.