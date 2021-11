Vrba litoval slepených gólů Lyonu, Sparta ale byla důstojným sokem

Lyon - Trenér sparťanských fotbalistů Pavel Vrba litoval po utkání 4. kola základní části Evropské ligy s Lyonem chyb, které vedly ke konečné prohře 0:3. Zároveň ho ale těšilo, že jeho tým byl v řadě pasáží francouzskému favoritovi důstojným soupeřem. Ví, že po remíze Bröndby Kodaň s Glasgow Rangers má jeho tým boj o postup ve svých rukou a věří, že se do jarní části Evropské, nebo Evropské konferenční ligy probojuje.

"Přiznejme si, že kvalita Lyonu je trochu jinde než ta naše. Jsem rád, že jsme se snažili být důstojným soupeřem a myslím, že jsme měli pasáže, v nichž jsme byli vyrovnaným sokem. Nakonec se ale kvalita Lyonu prokázala. Jen mě mrzí, že se ten zápas rozhodl během dvou nebo tří minut, kdy jsme dvakrát inkasovali,“ přiznal na pozápasové tiskové konferenci Vrba.

Sparta obdržela klíčové úvodní branky v rozmezí od 61. do 63. minuty, kdy se dvakrát prosadil alžírský útočník Islám Slimaní. Pražany mohl několikrát dostat zpět do hry Ladislav Krejčí mladší, jenže své šance neproměnil. V závěru tak na druhé straně ještě přidal svůj šestý gól v Evropské lize Karl Toko Ekambi, který pečetil konečný výsledek.

"Naučili jsme se, že s tolika chybami, které jsme udělali, nemůžeme proti takovému soupeři jako je Lyon uhrát dobrý výsledek. V lize by nás možná protivníci tak nepotrestali, ale proti Lyonu se to stát nemůže," hodnotil Vrba.

Zkušený kouč si všiml také chyb v rozehrávce, z nichž pramenily rychlé brejky Lyonu. "Ztratili jsme spoustu míčů, které jsme měli dostat do výše postavených hráčů, a chodit do brejků. Je pravda, že nás Lyon dobře napadal, přesto jsme si měli poradit lépe. Bohužel se to nepovedlo," uvedl Vrba.

V utkání mu chyběl ofenzivní hráč Adam Hložek, jenž měl potíže s kolenem. "Adam už do Francie letěl s tím, že nebyl stoprocentně v pořádku. Říkali jsme si ale, že kdyby se to během dvou dnů zlepšilo, mohl by nastoupit. Bohužel se ale necítil fit, a my jsme rozhodně nechtěli jít do nějakého rizika, jako když jsme takto dříve přišli o Láďu Krejčího," prohlásil Vrba.

Ten se navíc musel od sedmé minuty obejít také bez Ondřeje Čelůstky, který měl potíže s achillovkou. "Bohužel pocítil zase problém, na základě čehož střídal. V pátek půjde na magnetickou rezonanci a podle toho uvidíme," řekl Vrba.

Přestože jeho tým prohrál v Evropské lize druhý zápas po sobě a má na svém kontě stejně jako Rangers čtyři body, sparťanský kouč věří, že jeho tým do jarních bojů v evropských soutěžích zasáhne. Pokud by se Pražanům podařilo postoupit ze druhé příčky, hráli by vyřazovací boje Evropské lize. V případě třetího místa by šli do Evropské konferenční ligy.

"Už před soutěží jsem jasně řekl, že Lyon je velký favorit. A zbývající mužstva si to rozdají o dvě postupová místa. Naše postavení je velmi dobré a věřím, že se nám podaří postoupit do jarní části soutěže. Ideálně do Evropské ligy, ale i v té Konferenční jsou zajímaví soupeři. Každé utkání navíc na téhle úrovni nám jen pomůže," dodal Vrba.

