Vrba: Bylo by výhodnější hrát s Monakem později, abychom ho mohli lépe přečíst

Praha - Trenér fotbalistů Sparty Pavel Vrba si myslí, že by pro jeho tým bylo lepší, pokud by na Monako, s nímž v úterý doma odehraje první zápas 3. předkola Ligy mistrů, narazilo po rozběhnutí francouzské ligy, aby ho mělo lépe přečteného. "Červenobílé" čeká na Letné soutěžní premiéra v sezoně, v přípravě odehráli pět zápasů. S ohledem na jejich soupeře jsou podle Vrby dobře připravení.

"Nevím, co mám čekat. Monako točilo rozestavení, hráče. Pro nás by bylo výhodnější, kdybychom hráli s Monakem po dvou třech kolech francouzské ligy, mohli bychom soupeře lépe přečíst. Monako má ale skvělé hráče a je úplně jedno, kdo nastoupí. Kádr je tak silný, že se ani nebudeme zaměřovat na to, jací hráči nastoupí. Zaměříme se na to, jak budeme hrát proti Monaku," řekl Vrba na tiskové konferenci.

Svěřenci trenéra Nika Kovače se v přípravě utkali se Salcburkem, Cercle Bruggy (oba zápasy vyhráli 3:1), Antverpama (0:0), Wolfsburgem (2:1) a San Sebastianem (1:2). "Když se podíváte, s jakými soupeři hráli, tak si myslím, že budou dostatečně připravení. Pokud hrají s mužstvy z bundesligy nebo španělské ligy, které jsou v popředí tabulky, tak určitě budou připravení dobře," uvedl sedmapadesátiletý Vrba.

Monako v minulém ročníku Ligue 1 skončilo třetí. "Je pět nadstandardních lig: italská, španělská, francouzská, anglická a německá. Pořadí si můžete udělat, jaké chcete. V těchto soutěžích jsou podle mého názoru nejlepší hráči. Jsou to top ligy v Evropě. Francouzská liga je hodně silná soutěž a Monako hodně silný soupeř," prohlásil přerovský rodák.

V Monaku působí mistr světa a dvojnásobný evropský šampion záložník Cesc Fábregas. Čtyřiatřicetiletý španělský záložník hrál v minulosti v Arsenalu se současným sportovním ředitelem Sparty Tomášem Rosickým.

"Fábregas je výborný fotbalista. Říkal jsem Tomášovi, že byl vedle dobrého spoluhráče a že určitě díky tomu hrál v Arsenalu tak dobře. Měl výborné spoluhráče. Samozřejmě, že takoví hráči jsou obrovsky zkušení, mají za sebou skvělou a krásnou kariéru. Jsou to hráči, kteří v těchto důležitých zápasech hrají hlavní roli. Určitě na Fábregase budeme upozorňovat. Je to skvělý hráč," konstatoval Vrba, který z pozice kouče třikrát postoupil s Plzní do hlavní fáze Ligy mistrů.

Pražané vyhráli tři soutěžní duely za sebou a v poslední dvou neinkasovali. V odvetě 2. předkola Ligy mistrů s Rapidem Vídeň zvítězili 2:0 a v sobotním ligovém utkání v Liberci 5:0.

"Nevím, jestli se v defenzivě změnilo úplně všechno. Spíš jsme celkově v zápasech dominovali víc. Pak se to projevovalo tím, že soupeř se nedostával do tolika šancí jako v minulých zápasech. Pokud dominujete jako v posledních dvou zápasech, má soupeř zákonitě mnohem méně šancí. Liberec jsme pustili jenom do jedné situace, kdy míč proletěl malým vápnem. Jinak jsme to uhráli bezchybně. Základem defenzivy je ofenziva," řekl Vrba.

Odveta v Monaku je na programu příští úterý.