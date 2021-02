Vrba by měl podepsat smlouvu na rok a půl, posily zatím neplánuje

Praha - Trenér Pavel Vrba, který ve středu nahradil u fotbalistů Sparty odvolaného Václava Kotala, by měl s pražským klubem podepsat smlouvu na rok a půl. Do té doby by chtěl klub vrátit do Ligy mistrů. Bývalý kouč Plzně nebo české reprezentace se chce zaměřit na současný kádr a do konce nynějšího přestupního období, které skončí 8. února, neplánuje přivést novou posilu. Stalo by se tak jedině v případě, pokud by šlo o mimořádného hráče.

"Ještě jsem nic nepodepsal. Nevím, dokdy je tam datum, jestli do 29., nebo 30. června příštího roku," řekl Vrba na dnešní on-line tiskové konferenci.

Základní skupinu Ligy mistrů Letenští naposledy hráli v sezoně 2005/06. "Věřím tomu, že Sparta má mnohem na víc, než kde momentálně je. Je to mužstvo, které chce hrát Ligu mistrů a i tak jsme se víceméně domluvili. Je to naším úkolem, abychom ji hráli. Máme na to rok a půl," uvedl sedmapadesátiletý kouč. S Plzní, s níž vyhrál tři mistrovské tituly, se v základní skupině nejprestižnější evropské klubové soutěže představil třikrát.

Do nových posil klub netlačí. "Určitě by to bylo v momentě, kdy bychom byli všichni přesvědčeni o tom, že ten hráč nám může pomoci. Pokud to tak nebude, spíš bych šel cestou poznávání mužstva, protože si myslím, že má kvalitní hráče. Z tohoto pohledu se spíš možná zaměříme na letní přestupní termín," prohlásil Vrba.

"V dané chvíli by to z mého pohledu muselo být něco mimořádného, aby to klub udělal. Nemám nějaký požadavek, že bych přišel s pěti hráči, kteří se musí udělat. Tak to není," dodal přerovský rodák.

Stejný názor má i sportovní ředitel Tomáš Rosický. "Máme v kádru 25 fotbalistů, jsme v určité fázi našeho strategického nastavení. Naše nastavení bylo, že pokud někoho přivedeme, musíme být jasně přesvědčeni, že to je hráč do základní sestavy a okamžitě nám pomůže," řekl někdejší hráč Sparty, Dortmundu a Arsenalu.

"Musíte brát v potaz situaci, která je v dnešním světě, co se týče covidu, financí. Nejsme teď v situaci, abychom za hráče zaplatili 2,5 milionu eur," doplnil čtyřicetiletý Rosický.

Po říjnovém konci v bulharském celku Ludogorec Razgrad přemýšlel Vrba o několika nabídkách. "Po sportovní stránce byla nabídka Sparty ta, která mě nejvíc zaujala. Měl jsem ještě jednu, ale přišla v momentě, kdy jsem se domluvil se Spartou. Proto volba dopadla tak, jak dopadla. Když vidím, jak funguje klub, jsem přesvědčený o tom, že jsem se rozhodl správně," prohlásil Vrba.

Jednání s Letenskými označil za hektické. "Nevím, jestli to bylo před dvěma dny, kdy došlo k prvnímu kontaktu. Sešli jsme se, domluvili jsme se a dneska jsem vedl první trénink," konstatoval Vrba. Jeho realizační tým doplnili asistenti Zdeněk Bečka a Martin Ticháček. S trenérem Kotalem skončil i asistent Michal Šmarda a kouč brankářů David Bičík se přesunul k B-týmu.

Z prvního tréninku měl Vrba příjemný dojem. "Prostředí na Strahově je výjimečné, areál je hodně zajímavý. Je vidět, že podmínky na trénování jsou velice dobré. Při dnešním tréninku hráči prokázali, proč ve Spartě jsou," řekl Vrba.

Počítá s přínosem kapitána Bořka Dočkala, který poslední dva ligové duely začal na lavičce. "Určitě je to hráč, který je pro mužstvo hodně důležitý. Na druhou stranu ve Spartě nikdo nemá místo takové, že by se řeklo, že je to tutový hráč, který stoprocentně bude vždycky hrát. Ano, Bořek je důležitý hráč, určitě s ním počítám. Dneska jsem s ním mluvil a ví, co chci. Věřím, že Bořek bude pro mužstvo stále důležitý," uvedl Vrba.

Sparta se v polovině ligové sezony dělí o druhé místo s Jabloncem. Na vedoucí Slavii ztrácí 12 bodů. "Uznávám to, že Slavie je dneska v mimořádné formě, kterou prokazuje už nějakou dobu. Není to jenom náhoda. Dostala se k tomu cestou. Taky to trvalo nějakou dobu," konstatoval Vrba.

"Teď sklízí ovoce za to, že před nějakou dobou byli trpěliví. Mají kádr, který je úspěšný, úspěšného trenéra a veškeré zázemí, které k vrcholovému fotbalu patří. Na základě toho mají výsledky. Z tohoto pohledu Slavia doopravdy v posledních letech dominuje. Na druhou stranu nikdy není dobré, když v lize dominuje jenom jedno mužstvo," prohlásil bývalý trenér Anži Machačkala či Žiliny.