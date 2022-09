Vraštil se Šimánkem pokračují v Račicích ve skvělých výkonech, jsou ve finále MS

Račice (Litoměřicko) - Dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek suverénně ovládl semifinálovou jízdu na mistrovství světa ve veslování v Račicích a postoupil do sobotního finále. Aktuálně nejlepší česká posádka porazila druhé Italy Pietra Rutu a Stefana Oppa o více než sekundu a potvrdila dobrou formu z předešlých jízd.

Vraštil se Šimánkem dnes v Račicích zopakovali vítězství ze čtvrtfinále a opět dokázali porazit Italy, třetí posádku z olympijských her v Tokiu a obhájce stříbra z předešlého MS. Svěřence trenéra Michala Vabrouška v domácím prostředí zatím předčil jen v úvodní rozjížďce aktuálně nejlepší dvojskif lehkých vah Fintan McCarthy, Paul O'Donovan z Irska.

Čtvrté místo v semifinále obsadily Pavlína Flamíková a Radka Novotníková na dvojce bez kormidelníka a v sobotu je čeká startu ve finále B.

Flamíková s Novotníkovou dlouho držely třetí postupové místo, ještě v polovině trati měly náskok téměř sekundu na Chorvatky Josipu a Ivanu Jurkovičovy. Na metě 500 metrů už s nimi ale o setinu sekundy prohrávaly a nakonec za přemožitelkami z rozjížďky zaostaly o téměř tři sekundy.

"Myslím si, že to z naší strany byl dobrý závod. Daly jsme do toho úplně všechno a na konci jsem byla úplně tuhá," řekla Novotníková. "Je mi líto, že jsme nepostoupily, ale zklamaná nejsem. Daly jsme tam všechno, co jsme mohly," doplnila Flamíková.

Start ve finále B a postup mezi dvanáct nejlepších posádek v disciplíně je podle Češek dobrý základ do příští sezony, kdy chtějí na světovém šampionátu bojovat o kvalifikaci na olympijské hry 2024 v Paříži. "Tam to bude důležité. Víme, na čem pracovat. Tohle byl jen jeden krok na cestě," podotkla sedmadvacetiletá Novotníková.