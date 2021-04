Vraštil se Šimánkem obsadili na veslařském ME čtvrté místo

Varese (Itálie) - Veslaři Miroslav Vraštil a Jiří Šimánek obsadili na dvojskifu lehkých vah na mistrovství Evropy čtvrté místo a postarali se tak ve Varese o nejlepší český výsledek na šampionátu. Ondřej Synek a Jakub Podrazil byli při své premiéře na dvojskifu pátí ve finále B a celkově tak skončili jedenáctí.

Vraštil se Šimánkem se v Itálii poprvé v kariéře probojovali do finále ME a nakonec získali "bramborovou" medaili. Na čtvrtém místě se drželi od prvního mezičasu na 500 metrech až do cíle, za třetími Stefanem Oppem a Pietrem Rutou zaostali o více než čtyři sekundy. Z vítězství se radovali Irové Fintan McCarthy a Paul O'Donovan.

"Je to možná zvláštní mít radost ze čtvrtého místa, ale máme velkou radost. Teď máme pět tvrdých týdnů do olympijské kvalifikace a jsme rádi, že jsme hodili rukavici našim soupeřům," uvedl Vraštil pro ČTK. Společně se Šimánkem se totiž chtějí v květnu v Lucernu dodatečně kvalifikovat na olympijské hry v Tokiu. "Teď si pár dní odpočineme. Těším se za manželkou a naši malou dcerkou," dodal osmatřicetiletý veslař pražské Dukly.

Synek s Podrazilem se na spolupráci domluvili již před začátkem minulé sezony, kvůli pandemii koronaviru a zdravotním problémům Synka však společně neabsolvovali žádný závod. Ostrým testem tak pro ně byl kontinentální šampionát, který se ale svěřencům trenéra Milana Dolečka nevydařil. Do semifinále postoupili až přes opravy, následně neprošli do finále a výsledkově se jim nevydařila ani jízda o 7. místo, ve které si vyměnili pozice na lodi.

Druhé místo ve finále B obsadily Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková na dvojce bez kormidelnice, párová čtyřka Filip Zima, Jan Potůček, Tomáš Šišma, Jan Fleissner byla v "béčku" třetí.