Vraštil se Šimánkem jsou ve finále MS a vybojovali místo na OH

Bělehrad - Dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil a Jiří Šimánek postoupil do finále mistrovství světa ve veslování v Bělehradě a zajistil pro Česko účastnické místo na olympijských hrách v Paříži. Svěřenci trenéra Michala Vabrouška obsadili v semifinále druhé místo, když nestačili pouze na velké favority Paula O'Donovana a Fintana McCarthyho z Irska.

Vraštil se Šimánkem jsou po ukončení kariéry skifaře Ondřeje Synka nejlepší českou posádkou, což potvrzují i v Srbsku. V semifinále se po vydařeném startu drželi v čele, za polovinou dvoukilometrové tratě je ale předstihli úřadující olympijští vítězové a dvojnásobní mistři světa O'Donovan, McCarthy. Postup do sobotního finále však veslaři pražské Dukly bezpečně kontrolovali.

"Jsou to úžasné pocity, něco neskutečného. Proto jsme sem jeli, abychom to dokázali. Středeční čtvrtfinále bylo strašně těžké, byli jsme dvě desetiny vteřiny od toho, abychom nepostoupili a teď jsme mezi nejlepšími šesti a jedeme do Paříže," řekl Šimánek v nahrávce pro média. "Pokud budeme zdraví, tak pojedu na druhou olympiádu, která bude doufáme ještě lepší než minulá, na které byl covid. Hrozně se těším," uvedl osmadvacetiletý veslař, který s parťákem v Tokiu 2021 obsadil čtvrté místo.

Čtyřicetiletý Vraštil už má za sebou tři olympiády. "Mám radost i za Jirku a je super, že nás Simon (Cox - trenér) dal před šesti lety dohromady. Celou dobu je to úžasná jízda a poslední roky to jsou skvělé zážitky. A být mezi šesti na světě je super," řekl Vraštil. Doufá, že v sobotu budou v Bělehradě stejně náročné podmínky jako dnes. "Těším se na velký croissant do Paříže," pousmál se.

V semifinále se dnes představila i dvojka bez kormidelnice Pavlína Flamíková, Radka Novotníková, které v první polovině trati bojovaly s Řekyněmi Evangelií Anastasiaduovou a Christinou Burmpuovou o třetí místo, nakonec ale dojely páté. V sobotu se představí ve finále B a pokud porazí alespoň jednu posádku, kvalifikují se na olympiádu. V jejich kategorii je v Bělehradě ve hře 11 míst do Paříže.

Odpoledne se v semifinále C/D představí skifařka Lenka Lukšová, dvojka bez kormidelníka Lukáš Helešic, Tomáš Šišma a dvojskify Jan Cincibuch, Jakub Podrazil a Kristýna Neuhortová, Michala Pospíšilová.