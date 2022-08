Vraštil se Šimánkem byli ve finále veslařského ME pátí

Mnichov - Miroslav Vraštil a Jiří Šimánek obsadili na dvojskifu lehkých vah páté místo na mistrovství Evropy ve veslování v Mnichově a postarali se tak o nejlepší výsledek české výpravy. Jediní čeští účastníci v medailových bojích si oproti loňskému šampionátu o jednu pozici pohoršili. Z vítězství se radovali favorizovaní Irové Finlan McCarthy a Paul O'Donovan.

Vraštil se Šimánkem postoupili do finále jako vítězná dvojice z oprav, ve své závěrečné jízdě se ale pohybovali ve vyrovnaném startovním poli od začátku na jeho konci. Na pětistovce byli poslední, poté se posunuli před Ukrajince Igor Chmaru a Stanislava Kovalova, další posun vpřed se jim ale nepodařil. Za portugalskými bratry Afonsem a Dinisem Costaovými, které v opravě porazili, zaostali o téměř tři sekundy.

"Snažili jsme se, co to šlo, ale mně to dnes moc nechutnalo. Výsledkem je páté místo, které není úplně špatné," uvedl Vraštil pro ČRo Radiožurnál. "V konci mi trochu chyběl náboj, nepodařilo se nám dostat se pořádně do finiše," řekl Šimánek.

Čtvrtá posádka z loňských olympijských her v Pekingu si před startem ME stanovila jako cíl zopakovat výsledek z minulého ME, což se ji nepodařilo. "Mrzí nás, že jsme se nedostali před Portugalce, na které si věříme, ale klobouk dolů před nimi. Lepší se a je to další soupeř, se kterým musíme (na MS) v Račicích počítat," dodal Vraštil, který si se svým parťákem teď naplánoval krátké volno a poté odcestují na soustředění do Chorvatska. Tradičně se budou připravovat s hvězdnými bratry Martinem a Valentem Sinkovičovými, kteří v Německu ovládli závod dvojskifů a získali společně 36. zlatou medaili na vrcholných veslařských akcích.

Další tři české posádky se dnes v Mnichově představily ve finále B. Skifařka Lenka Antošová a dvojskif Jan Cincibuch, Jakub Podrazil doveslovali druzí a celkově tak obsadili osmé místo. Dvojskif lehkých vah Kristýna Neuhortová, Veronika Činková zakončil své vystoupení na šampionátu 5. místem.

"Jeli jsme na mistrovství Evropy z plného tréninku, bez ladění formy a bez očekávání, takže se dá říct, že jsem s výsledkem vcelku spokojená. Navíc jsem před závody byla nachlazená a na tři dny lehla, takže z toho pohledu to tragédie nakonec nebyla. Věřím ale, že na světovém šampionátu v Račicích to bude o dost lepší," řekla Antošová České televizi.

Podobně spokojeni byli i Podrazil s Cincibuchem. "Po 500 metrech, do kilometru, jsme měli trochu hluché místo. Pak jsme se trochu zmátořili. My jsme ale letos vždy dojeli osmí. V Račicích (na MS) by osmé místo asi bylo fajn, ale my se budeme snažit, abychom byli ve finále A," řekl Podrazil.

Muži:

Skif: 1. Twellaar (Niz.) 7:14,72, 2. Ntuskos (Řec.) 7:15,01, 3. Vasilev (Bul.) 7:16,37.

Skif lehkých vah: 1. Papakonstantinu (Řec.) 7:21,84, 2. Soares (It.) 7:24,21, 3. Struzina (Švýc.) 7:31,23.

Dvojka bez korm. lehkých vah: 1. Szabó, Furkó (Maď.) 7:17,04, 2. Yenipazarli, Sonmez (Tur.) 7:25,55, 3. Magajna, Malešič (Slovin.) 7:32,99.

Dvojskif: 1. M. Sinkovič, V. Sinkovič (Chorv.) 6:35,93, 2. Pujolar, Romero (Šp.) 6:38,46, 3. Kelmelis, Nemeravičius (Lit.) 6:42,11, ...finále B: 2. Cincibuch, Podrazil (ČR) 6:51,51.

Dvojskif lehkých vah: 1. McCarthy, O'Donovan (Ir.) 6:34,72, 2. Ruta, Oppo (It.) 6:38,40, 3. Schaeuble, Ireland (Švýc.) 6:39,67, ...5. Vraštil, Šimánek (ČR) 6:42,95.

Ženy:

Skif: 1. Florijnová (Niz.) 8:01,43, 2. Anastasiaduová (Řec.) 8:08,20, 3. Fösterová (Něm.) 8:09,86, ...finále B: 2. Antošová (ČR) 8:25,48.

Skif lehkých vah: 1. Cozmiucová (Rum.) 8:04,41, 2. Fitsiouová (Řec.) 8:09,21, 3. Veldhuisová (Niz.) 8:10,20.

Dvojskif lehkých vah: 1. Craigová, Grantová (Brit.) 7:27,82, 2. Tarantolaová, Boveová (Fr.) 7:33,33, 3. Rodiniová, Cesariniová (It.) 7:36,87, ...finále B: 5. Neuhortová, Činková (ČR) 7:46,08.

Párová čtyřka lehkých vah: 1. Itálie 6:58,48, 2. Německo 7:03,81.

Osma: 1. Rumunsko 6:26,38, 2. Velká Británie 6:28,02, 3. Nizozemsko 6:35,68.