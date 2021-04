Vrána vstřelil gól po měsíci, Vaněček vychytal další výhru

New York - Hokejový útočník Jakub Vrána skóroval v NHL přesně po měsíci a vstřelil rozdílový gól při výhře Washingtonu 4:3 v Buffalu. Gólman Capitals Vítek Vaněček přispěl k vítězství třiceti zákroky. Tomáš Hertl zpečetil trefou do prázdné branky výhru San Jose 5:2 nad Los Angeles. New York Rangers i díky přihrávce Filipa Chytila porazil v derby Islanders 4:1. Asistence Pavla Zachy nestačila New Jersey, které doma podlehlo Pittsburghu 4:6.

Vrána dal jedenáctý gól v sezoně v 50. minutě, kdy zvýšil na 4:2 střelou z pravého kruhu bez přípravy k bližší tyči. Český útočník si předtím křikl na obránce Justina Schultze, který přiznal, že chtěl původně střílet. Místo toho na sebe natáhl protihráče a poslal puk bekhendem z mezikruží na pravou stranu.

"Vím, že má skvělou střelu z první. Kdykoli mu do těch míst dáte takhle puk, máte velkou šanci, že z toho bude gól," řekl Schultz. "Zahrál to skvěle. Celý zápas jsme je tlačili, vytvořili jsme si nějaké šance. Jsem rád, že mi to tam také padlo," doplnil český útočník.

Vrána si v předchozích třinácti zápasech připsal jen pět asistencí. "Už dlouho si říkáme, abychom posílali puk na modrou čáru a zkoušeli něco vytvořit před brankou. Tentokrát jsme to dělali a byli jsme za to odměněni," konstatoval Vrána. "Stále jsou v naší hře okénka a můžeme být lepší, ale důležité je, že jsme vyhráli a že jdeme do dalšího zápasu v lepší náladě," dodal.

Vrána se na začátku dubna dokonce ve dvou utkáních nevešel ani do sestavy. Trenér Peter Laviolette mu vytýkal obrannou hru i nasazení při hře bez puku. "Dal hodně důležitý gól. Skvěle jej uvolnil Schultzy a on má neskutečnou střelu, velmi rychlou. Jsem rád, že se prosadil. Věřím, že mu to zvedne sebevědomí a že se bude posouvat správným směrem," řekl Laviolette o Vránovi.

Buffalo snížilo třikrát na rozdíl jednoho gólu, osmdesát sekund před koncem ještě zdramatizoval duel tečí Tage Thompson. Washington už těsné vedení ale uhájil a Vaněček, který v zápase nenesl na žádném gólu vinu, zaznamenal šestnáctou výhru v sezoně. Mezi nováčky je v této statistice nejlepší. Český gólman zastavil v posledních třech startech 90 z 95 střel.

San Jose položilo základ výhry v úvodní třetině, v níž po rychle inkasované brance otočilo na 3:1. Kings sice ve 42. minutě snížili, ale domácí útočník Dylan Gambrell v oslabení při vyloučení Hertla vrátil týmu z přečíslení dva na gólmana dvoubrankový náskok. Poslední slovo měl Hertl, který při power play soupeře trefil z obranného pásma prázdnou branku a připsal si dvanáctý gól v sezoně.

Chytil se ve 27. minutě podílel na prvním gólu zápasu. Český útočník sice zblízka nepřekonal Semjona Varlamova, ale z dorážky se prosadil Alexis Lafreniere. "Kluci skvěle pracovali před brankou a puk se mi odrazil přímo na hokejku. Stál jsem ve správnou chvíli na správném místě," pochválil Lafreniere nepřímo i Chytila. Rangers už vedení nepustili a přivodili Islanders teprve druhou domácí prohru v základní hrací době.

Zacha si připsal asistenci za vyhrané vhazování, po kterém otevřel skóre Miles Wood. Bylo to jediné vedení Devils v zápase. Na obratu Pittsburghu se podíleli třemi body Sidney Crosby (1+2) a Bryan Rust (2+1).

St. Louis rozneslo doma Minnesotu 9:1. Blues vedli už v polovině utkání o šest gólů a výhru řídil Ryan O'Reilly, který si připsal druhý hattrick v kariéře a navrch přidal asistenci. Vítěz Stanleyova poháru z roku 2019 se přiblížil v Západní divizi na rozdíl jednoho bodu poslednímu postupovému místu do play off. To drží Arizona, která v pátek podlehla domácímu Vegas 4:7. Coyotes prohrávali už ve 25. minutě 0:5.

Colorado zvítězilo 2:0 v Anaheimu a opět se vrátilo do čela soutěže před Carolinu a Toronto. Brankář Jonas Johansson kryl 28 střel a vychytal první nulu v NHL. Skóre otevřel ve 38. minutě Valerij Ničuškin, pojistku přidal při hře bez brankáře Mikko Rantanen.

Výsledky pátečních zápasů NHL:

New Jersey - Pittsburgh 4:6 (1:2, 1:1, 2:3)

Branky: 4. a 59. Wood (na první Zacha), 26. J. Hughes, 52. J. Boqvist - 45. a 60. Rust, 10. J. McCann, 20. Dumoulin, 38. Sceviour, 51. Crosby. Střely na branku: 30:27. Diváci: 3600 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Rust (oba Pittsburgh), 3. J. Hughes (New Jersey).

NY Islanders - NY Rangers 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Branky: 35. Greene - 27. Lafreniere (Chytil), 31. Blackwell, 52. K. Miller, 59. Zibanejad. Střely na branku: 32:36. Diváci: 1400 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Panarin, 2. K. Miller, 3. Lafreniere (všichni NY Rangers).

Buffalo - Washington 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)

Branky: 19. Jokiharju, 31. Mittelstadt, 59. Tage Thompson - 3. Dillon, 12. Ovečkin, 21. J. Schultz, 50. Vrána. Střely na branku: 33:33. Vítek Vaněček odchytal za Washington celý zápas, inkasoval tři branky z 33 střel a úspěšnost zásahů měl 90,91 procenta. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. J. Schultz, 2. Ovečkin (oba Washington), 3. Mittelstadt (Buffalo).

St. Louis - Minnesota 9:1 (4:1, 3:0, 2:0)

Branky: 22., 25. a 51. R. O'Reilly, 7. a 16. Schwartz, 2. Sanford, 17. Blais, 29. Faulk, 58. Barbašev - 8. Parise. Střely na branku: 38:25. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. R. O'Reilly, 2. Schwartz, 3. Faulk (všichni St. Louis).

Vegas - Arizona 7:4 (4:0, 1:1, 2:3)

Branky: 9. a 50. R. Smith, 4. Marchessault, 5. Carrier, 7. Kolesar, 25. Stephenson, 60. Pacioretty - 40. Schmaltz, 43. Hunt, 44. Keller, 50. Bunting. Střely na branku: 37:26. Diváci: 3950 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. R. Smith, 2. Marchessault, 3. Stephenson (všichni Vegas).

Anaheim - Colorado 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Branky: 38. Ničuškin, 60. Rantanen. Střely na branku: 28:35. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Ničuškin (Colorado), 2. Gibson (Anaheim), 3. J. Johansson (Colorado).

San Jose - Los Angeles 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)

Branky: 9. Labanc, 14. Marleau, 18. Balcers, 57. Gambell, 59. Hertl - 3. Iafallo, 42. Anderson-Dolan. Střely na branku: 29:34. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. M. Jones, 2. Burns, 3. Balcers (všichni San Jose).

Tabulky NHL:

Centrální divize:

1. Carolina 39 27 3 9 128:94 57 2. Tampa Bay 40 27 2 11 138:101 56 3. Florida 41 26 4 11 132:111 56 4. Nashville 41 22 1 18 109:116 45 5. Chicago 41 18 5 18 114:129 41 6. Dallas 38 14 10 14 105:100 38 7. Columbus 42 15 8 19 106:137 38 8. Detroit 42 13 6 23 91:135 32

Severní divize:

1. Toronto 40 27 3 10 133:100 57 2. Edmonton 41 25 2 14 134:115 52 3. Winnipeg 40 24 3 13 129:109 51 4. Montreal 37 17 9 11 118:103 43 5. Vancouver 37 16 3 18 100:120 35 6. Calgary 40 16 3 21 103:124 35 7. Ottawa 41 13 4 24 107:153 30

Východní divize:

1. Washington 41 26 4 11 138:125 56 2. NY Islanders 41 26 4 11 122:96 56 3. Pittsburgh 41 26 2 13 141:116 54 4. Boston 37 21 6 10 106:93 48 5. NY Rangers 40 19 5 16 131:109 43 6. Philadelphia 39 18 6 15 116:141 42 7. New Jersey 39 14 6 19 101:127 34 8. Buffalo 40 9 6 25 93:141 24

Západní divize:

1. Colorado 40 27 4 9 142:95 58 2. Vegas 39 26 2 11 127:92 54 3. Minnesota 39 24 2 13 117:106 50 4. Arizona 41 19 5 17 114:129 43 5. St. Louis 40 18 6 16 116:126 42 6. San Jose 39 18 4 17 111:129 40 7. Los Angeles 39 15 6 18 106:115 36 8. Anaheim 41 12 7 22 92:133 31

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 41 69 (23+46) 2. Draisaitl (Edmonton) 41 61 (22+39) 3. P. Kane (Chicago) 41 51 (14+37) 4. Matthews (Toronto) 37 48 (28+20) 5. MacKinnon (Colorado) 36 48 (15+33) 6. Marner (Toronto) 40 48 (13+35) 7. Rantanen (Colorado) 40 47 (23+24) 8. Marchand (Boston) 35 47 (19+28) 9. Crosby (Pittsburgh) 40 47 (16+31) 10. Scheifele (Winnipeg) 40 46 (15+31) 40. Palát (Tampa Bay) 40 34 (12+22) 46. Pastrňák (Boston) 30 32 (16+16) 51. Voráček (Philadelphia) 36 32 (7+25) 63. Nečas (Carolina) 36 30 (10+20) 67. D. Kubalík (Chicago) 41 29 (14+15) 103. Hertl (San Jose) 33 25 (12+13) 105. Zacha (New Jersey) 38 25 (10+15) 116. Vrána (Washington) 38 24 (11+13) 140. Krejčí (Boston) 33 23 (2+21) 152. Hronek (Detroit) 42 22 (2+20)