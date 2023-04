Vrána v NHL skóroval, Šimek přihrál na jediný gól San Jose

New York - Jakub Vrána neodvrátil v NHL jedenáctou trefou sezony prohru hokejistů St. Louis 2:5 s Dallasem. Radim Šimek přihrál na jediný gól San Jose, které podlehlo v Calgary 1:3. New York Islanders porazili Montreal 4:2 a obsadili poslední volné místo do play off na úkor Pittsburghu, který bude chybět ve vyřazovací části poprvé od roku 2006.

Vrána, který který v předchozích pěti zápasech neskóroval, vyrovnal v osmé minutě v přesilové hře na 1:1. Křížným pasem jej uvolnil Robert Thomas a český útočník zakončil akci z levé strany střelou do odkryté branky.

Zápas rozhodlo vyloučení Sammyho Blaise na 2 + 2 minuty za vysokou hůl. Dallas potrestal jeho faul dvěma góly a odskočilo v úvodu prostřední třetiny na 4:2. První hvězdou utkání byl vyhlášen Wyatt Johnston, který dal dvě branky vítězů. Tři góly připravil Jason Robertson. Jejich spoluhráč Radek Faksa nebodoval.

Šimek vyslal v 11. minutě na zteč Noaha Gregora, který se prosadil z dorážky své vlastní střely a otevřel skóre. Český bek si tím připsal ve 43. utkání sezony třetí bod (1+2). San Jose drželo těsný náskok až do 34. minuty, poté zápas otočil hattrickem obránce Nikita Zadorov.

Islanders nasměroval k výhře Brock Nelson, který otevřel v 11. minutě skóre a v polovině zápasu zvýšil na 3:1. Tým z New Yorku se kvalifikoval do play off ve svém posledním utkání základní části a narazí v úvodním kole na Carolinu nebo Boston.

Výsledky NHL

NY Islanders - Montreal 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Branky: 11. a 31. Nelson, 19. Fasching, 56. Lee - 18. Pitlick, 37. Suzuki. Střely na branku: 35:19. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Nelson, 2. Lee, 3. Fasching (všichni NY Islanders).

St. Louis - Dallas 2:5 (2:2, 0:3, 0:0)

Branky: 8. Vrána, 20. Thomas - 6. a 26. Johnston, 20. Pavelski, 25. Hintz, 40. Seguin. Střely na branku: 18:37. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Johnston, 2. Robertson, 3. Seguin (všichni Dallas).

Calgary - San Jose 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Branky: 34., 45. a 59. Zadorov - 11. Gregor (Šimek). Střely na branku: 49:24. Diváci: 17.211. Hvězdy zápasu: 1. Zadorov, 2. Wolf, 3. Coronato (všichni Calgary).

Tabulky NHL

Východní konference:

Atlantická divize:

1. p-Boston 81 64 5 12 300:173 133 2. x-Toronto 81 49 11 21 276:220 109 3. x-Tampa Bay 81 45 6 30 278:254 96 4. x-Florida 81 42 8 31 286:267 92 5. Buffalo 80 40 7 33 287:295 87 6. Ottawa 81 39 7 35 258:267 85 7. Detroit 81 35 10 36 240:274 80 8. Montreal 81 31 6 44 228:302 68

Metropolitní divize:

1. x-Carolina 81 51 9 21 260:209 111 2. x-New Jersey 81 51 8 22 286:222 110 3. x-NY Rangers 81 47 13 21 275:216 107 4. x-NY Islanders 82 42 9 31 243:222 93 5. Pittsburgh 81 40 10 31 260:261 90 6. Washington 81 35 9 37 251:260 79 7. Philadelphia 81 30 13 38 217:273 73 8. Columbus 80 24 9 47 209:323 57

Západní konference:

Centrální divize:

1. x-Dallas 81 46 14 21 284:218 106 2. x-Colorado 80 49 7 24 272:221 105 3. x-Minnesota 81 46 10 25 243:221 102 4. x-Winnipeg 81 46 3 32 245:221 95 5. Nashville 80 41 8 31 222:231 90 6. St. Louis 81 37 7 37 263:300 81 7. Arizona 81 28 13 40 224:294 69 8. Chicago 81 26 6 49 200:296 58

Pacifická divize:

1. x-Vegas 81 50 9 22 269:228 109 2. x-Edmonton 81 49 9 23 320:258 107 3. x-Los Angeles 81 46 10 25 275:254 102 4. x-Seattle 81 46 8 27 288:253 100 5. Calgary 82 38 17 27 260:252 93 6. Vancouver 81 37 7 37 271:294 81 7. San Jose 81 22 16 43 232:316 60 8. Anaheim 81 23 12 46 206:333 58

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená vítězství v divizi, "p" zisk Prezidentské trofeje.