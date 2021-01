Vrána podpořil gólem vítězný debut brankáře Vaněčka

New York - Hokejový brankář Vítek Vaněček přispěl v premiéře v NHL třiceti zákroky k výhře Washingtonu 2:1 v Buffalu. Gólem podpořil jeho debut Jakub Vrána, který skóroval i ve druhém utkání sezony a byl vyhlášen hlavní hvězdou zápasu. Podruhé se v novém ročníku trefil i Ondřej Palát, který pomohl gólem a přihrávkou k vítězství Tampy Bay 5:2 nad Chicagem. Stejným poměrem porazila Philadelphia doma Pittsburgh i díky dvěma asistencím Jakuba Voráčka.

Vaněček byl draftován Washingtonem v roce 2014 jako 39. v pořadí, ale následně strávil pět sezon v nižších soutěžích. Pětadvacetiletý gólman se posunul na post dvojky při zdravotních problémech Henrika Lundqvista, který vynechá po operaci se srdcem celou sezonu.

Vaněček se první šance zhostil skvěle, v úvodních dvou třetinách kryl všech 26 střel a vedení Washingtonu zajistil ve 22. minutě Vrána. Čtyřiadvacetiletý útočník se prosadil z úniku nekompromisní střelou pod břevno. Buffalo překonalo českého gólmana až na začátku posledního dějství, kdy se střela Rasmuse Ristolainena od modré čáry odrazila do branky od bránícího Toma Wilsona. Právě Wilson ale zápas ve 48. minutě rozhodl.

"Splnil se mi sen. Jsem tak šťastný," rozplýval se Vaněček a během rozhovoru se stal i terčem tradičního vtípku na uvítanou - Wilson mu přejel obličej ručníkem s pěnou na holení. "Prvních pár minut jsem byl nervózní. Když na mě ale brzy třikrát vystřelili, uklidnil jsem se a cítil jsem se lépe a lépe," dodal.

Vaněček už v posledním play off kryl záda Bradenu Holtbymu, protože se zranil Ilja Samsonov. Washington ale vypadl v prvním kole s Islanders a zkušený gólman ho do branky nepustil. Holtby po sezoně přestoupil do Vancouveru a klub za něj získal Lundqvista, který je ale mimo hru. Capitals vstoupili do nového ročníku s nejmladší brankářskou dvojicí v lize a oba zápasy ve dvou dnech v Buffalu vyhráli (6:4, 2:1).

Jedničkou je Samsonov (23 let), ale Vaněček ukázal, že na NHL má. "Buffalo hrálo lépe než my, valilo se to na něj. Vychytal nám zápas," řekl Niclas Bäckström o pětadvacetiletém Čechovi. "Vítek odchytal skvělý zápas. Škoda toho mého nešťastného odrazu. Takže ho ve skutečnosti ještě žádný tým nepřekonal," žertoval Wilson.

Trenér Buffala Ralph Krueger byl spokojený s výkonem mužstva. "Předčili jsme je ve všech směrech, až na počet branek. Narazili jsme na extrémně dobře chytajícího gólmana," podotkl. Dodal, že hře pět na pět nemá téměř co vytknout, litoval ale, že jeho hráči nevyužili žádnou z pěti přesilových her.

Tampa Bay si vypracovala po bezbrankové první třetině klíčový náskok od 23. do 29. minuty, kdy se ujala vedení 3:0. Skóre otevřel Palát a ke gólu mu pomohl chybnou rozehrávkou brankář Collin Delia. Puk zachytil Steven Stamkos a přihrál českému hráči před prázdnou branku. Chicago ještě ve druhé třetině snížilo na 2:3, ale obhájce Stanleyova poháru v závěru zápasu výhru zvýraznil a Palát ještě přihrál na pátý gól Stamkosovi.

Philadelphia položila základ výhry třemi brankami od 8. do 12. minuty. První gól padl po výborné kombinaci v přesilové hře, v níž po Voráčkově přihrávce střílel do prázdné branky Travis Konecny. Stejný hráč přidal druhý gól a po další asistenci kladenského odchovance zvýšil obránce Igor Provorov. Pittsburgh se rychle oklepal a snížil na rozdíl jedné branky. Závěr ale patřil domácím, jmenovitě Konecnému, který v 52. minutě zkompletoval svůj první hattrick v NHL a asistoval ještě i u gólu na 5:2.

Flyers porazili Pittsburgh podruhé o tři branky, ale v odvetě byl střelecky aktivnější soupeř (33:20). "Je vždy těžké porazit dvakrát stejný tým během pár dní. Je proto pozitivní, že máme čtyři body," uvedl Voráček. "Abych byl ale upřímný, byli lepším týmem. Odehráli jsme sice dobrý zápas, ale musíme být lepší. Mnohem lepší," podotkl.

Philadelphii se navíc zranil Sean Couturier. Útočník elitní řady odstoupil už ve druhé minutě po střetu s Jaredem McCannen a musí s ramenem na vyšetření magnetickou rezonancí.

Colorado vrátilo St. Louis i s úroky prohru 1:4 z úvodního utkání sezony. Avalanche sice vstřelili první gól až ve 25. minutě, ale tentokrát spustili lavinu a zvítězili na svém ledě 8:0. Domácí využili pět ze sedmi přesilovek a polovinu gólů vsítila elitní formace Landeskog - MacKinnon - Rantanen. Gólman Philipp Grubauer, jehož náhradník Pavel Francouz zůstal opět jen na střídačce, kryl 31 střel.

"Je to pro nás budíček. V prvním utkání jsme měli štěstí na pár dobrých odrazů a asi jsme si mysleli, že to půjde snadno. Jsme z toho všichni rozčarovaní," pronesl kapitán St. Louis Ryan O'Reilly.

Statistika pátečních zápasů NHL:

Buffalo - Washington 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Branky: 41. Ristolainen - 22. Vrána, 48. T. Wilson. Střely na branku: 31:21. Vítek Vaněček odchytal za Washington celé utkání, inkasoval jeden gól z 31 střel a úspěšnost zásahů měl 96,77 procenta. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Vrána, 2. Eller (oba Washington), 3. Ristolainen (Buffalo).

Philadelphia - Pittsburgh 5:2 (3:2, 0:0, 2:0)

Branky: 8., 10. a 53. Konecny (na první Voráček), 12. Provorov (Voráček), 58. Lindblom - 13. Crosby, 14. B. Tanev. Střely na branku: 20:33. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Konecny, 2. Hart, 3. Lindblom (všichni Philadelphia).

Tampa Bay - Chicago 5:2 (0:0, 3:2, 2:0)

Branky: 23. Palát, 25. Killorn, 29. Coleman, 54. Gourde, 58. Stamkos (Palát) - 35. DeBrincat, 37. P. Kane. Střely na branku: 37:37. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Coleman, 3. Hedman (všichni Tampa Bay).

Ottawa - Toronto 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)

Branky: 20. Chabot, 31. B. Tkachuk, 33. Watson, 36. Tierney, 47. Stepan - 10. Hyman, 30. Kerfoot, 48. Tavares. Střely na branku: 24:23. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. B. Tkachuk, 2. Chabot (oba Ottawa), 3. Tavares (Toronto).

Colorado - St. Louis 8:0 (0:0, 4:0, 4:0)

Branky: 25. a 35. Landeskog, 33. Burakovsky, 38. Rantanen, 42. Kadri, 52. MacKinnon, 52. Donskoi, 55. D. Toews. Střely na branku: 38:21. Hráno bez diváků.

Kanadské bodování NHL:

1. Konecny (Philadelphia) 2 5 (3+2) 2. Stamkos (Tampa Bay) 2 5 (2+3) Tavares (Toronto) 2 5 (2+3) 4. Draisaitl (Edmonton) 2 5 (0+5) 5. McDavid (Edmonton) 2 4 (3+1) 6. W. Nylander (Toronto) 2 4 (2+2) 7. Farabee (Philadelphia) 2 4 (1+3) 8. Hertl (San Jose) 1 3 (2+1) Laine (Winnipeg) 1 3 (2+1) 10. Palát (Tampa Bay) 2 3 (2+1) Burakovsky (Colorado) 2 3 (2+1) Nugent-Hopkins (Edmonton) 2 3 (2+1) Tanev (Pittsburgh) 2 3 (2+1) 38. Vrána (Washington) 2 2 (2+0) 74. Voráček (Philadelphia) 2 2 (0+2) 88. Nosek (Vegas) 1 1 (1+0)