Vrána dal dva góly St. Louis v duelu s Minnesotou, prohru ale neodvrátil

New York - Hokejový útočník Jakub Vrána vstřelil ve středečním programu NHL dvě branky, prohru St. Louis s Minnesotou 5:8 ale neodvrátil. Vrána se poprvé v sezoně prosadil dvakrát v jednom duelu a vylepšil svou bilanci v dresu Blues na čtyři trefy v pěti zápasech.

Fotogalerie

Obě své branky český útočník vměstnal do první třetiny a obě obstaral v početní výhodě. Poprvé se prosadil v 15. minutě, kdy se parádní individuální akcí prosmýkl mezi bránící čtveřicí a zakončil střelou nad rameno gólmana Marca-Andrého Fleuryho. Druhý gól přidal o tři minuty později. Po buly v útočném pásmu dostal prostor na ose hřiště a tvrdou ranou zvýšil na 3:1 pro Blues.

St. Louis nadějně rozehraný zápas k vítězství nedovedlo. O svůj náskok přišlo během necelých dvou minut druhé třetiny, kdy Minnesota třemi trefami otočila skóre. Na 4:4 ještě dokázal srovnat Pavel Bučněvič, na jeho gól ale Wild odpověděli čtyřmi góly v řadě a odskočili na 8:4. Konečnou podobu dal výsledku Bučněvič, jenž vstřelil svůj druhý hattrick v NHL.

Toronto podlehlo Coloradu 1:2 po samostatných nájezdech a prohrálo druhý domácí zápas během třech dnů. Vítězství obhájců Stanleyova poháru v rozstřelu zařídil Nathan MacKinnon. Hokejisté Avalanche vyhráli potřetí za sebou a posunuli se na páté místo Západní konference.

Washington porazil Buffalo 5:4 po nájezdech a zaznamenal důležité dva body v boji o postup do play off. Capitals se posunuli před Sabres na 10. místo Východní konference a na osmé Islanders, držící druhou divokou kartu pro postup do vyřazovacích bojů, ztrácí pět bodů. Buffalo je o bod zpět.

Islanders svůj náskok udrželi díky výhře 6:3 na ledě Anaheimu. Výhru newyorského celku řídil gólem a třemi nahrávkami Kyle Palmieri. Dvě branky vstřelil Brock Nelson.

NHL:

Toronto - Colorado 1:2 po sam. nájezdech (1:1, 0:0, 0:0 - 0:0)

Branky: 4. Rielly - 15. Rantanen, rozhodující sam. nájezd MacKinnon. Střely na branku: 18:29. Diváci: 19.102. Hvězdy zápasu: 1. Georgijev (Colorado), 2. Samsonov, 3. Rielly (oba Toronto).

Anaheim - NY Islanders 3:6 (2:1, 0:2, 1:3)

Branky: 18. a 56. Shattenkirk, 1. Max Jones - 40. a 50. Nelson, 13. Palmieri, 30. Fasching, 43. Engvall, 53. Parise. Střely na branku: 23:33. Diváci: 13.552. Hvězdy zápasu: 1. Palmieri, 2. Nelson (oba NY Islanders, 3. Shattenkirk (Anaheim).

St. Louis - Minnesota 5:8 (3:1, 1:5, 1:2)

Branky: 5., 32. a 55. Bučněvič, 15. a 18. Vrána - 33. a 49. Hartman, 13. J. Eriksson Ek, 25. Klingberg, 27. Sundqvist, 27. Shaw, 34. Goligoski, 43. Reaves. Střely na branku: 36:35. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Hartman (Minnesota), 2. Bučněvič (St. Louis), 3. Eriksson Ek (Minnesota).

Washington - Buffalo 5:4 po sam. nájezdech (1:3, 0:0, 3:1 - 0:0)

Branky: 42. a rozhodující sam. nájezd Kuzněcov, 1. Oshie, 51. Ovečkin, 59. Wilson - 5. Ljubuškin, 9. Peterka, 19. Jost, 46. Girgensons. Střely na branku: 39:27. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Ovečkin, 2. Oshie (oba Washington), 3. Krebs (Buffalo).

Tabulky:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 66 50 5 11 248:148 105 2. Toronto 67 40 9 18 227:181 89 3. Tampa Bay 68 40 6 22 237:207 86 4. Florida 67 33 7 27 229:226 73 5. Buffalo 67 33 6 28 246:244 72 6. Ottawa 67 33 4 30 210:218 70 7. Detroit 67 30 9 28 200:219 69 8. Montreal 68 27 6 35 190:248 60

Metropolitní divize:

1. Carolina 66 44 8 14 222:168 96 2. New Jersey 67 44 6 17 236:181 94 3. NY Rangers 67 38 10 19 222:189 86 4. NY Islanders 70 35 8 27 204:195 78 5. Pittsburgh 67 34 10 23 221:216 78 6. Washington 69 33 7 29 216:209 73 7. Philadelphia 67 24 11 32 172:222 59 8. Columbus 66 21 7 38 175:249 49

Západní konference:

Centrální divize:

1. Dallas 68 37 13 18 236:185 87 2. Minnesota 68 39 8 21 203:183 86 3. Colorado 66 38 6 22 216:186 82 4. Winnipeg 68 38 3 27 212:194 79 5. Nashville 65 34 7 24 188:190 75 6. St. Louis 67 29 5 33 210:250 63 7. Arizona 68 25 11 32 192:240 61 8. Chicago 67 23 6 38 171:239 52

Pacifická divize:

1. Vegas 68 42 6 20 222:188 90 2. Los Angeles 68 39 9 20 233:223 87 3. Edmonton 68 37 8 23 264:230 82 4. Seattle 67 37 7 23 234:216 81 5. Calgary 68 30 14 24 209:208 74 6. Vancouver 66 29 5 32 226:252 63 7. Anaheim 68 22 10 36 175:277 54 8. San Jose 68 19 13 36 198:263 51